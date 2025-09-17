Hamilton y Ferrari están en RIESGO al identificarse un problema urgente

Lewis Hamilton ve sus ilusiones de conquistar un octavo título de F1 desvanecerse en Ferrari, según informa parte de la prensa italiana.

Desde 2020, el británico se ha estancado con siete campeonatos mundiales. A pesar de sus incansables esfuerzos, aún no ha conseguido superar a Michael Schumacher para conseguir ese ansiado récord.

El piloto de 40 años se arriesgó al fichar por Ferrari, decisión que este año no ha dado los frutos esperados. Sin embargo, con una nueva oleada de cambios reglamentarios en el horizonte, todavía queda la posibilidad de brillar en 2026.

Por otro lado, el medio italiano Formula1.it advierte que la situación del motor de la Scuderia no pinta bien. El equipo se encuentra en una carrera contrarreloj para encontrar una solución urgente que garantice la competitividad de su unidad de potencia.

La incertidumbre aumenta tras la partida de una figura clave en el desarrollo del motor 2022. Wolf Zimmermann, quien había sido esencial en el departamento de motores desde su salida de Mercedes en 2014, ha abandonado el equipo, dejando un importante vacío en Maranello.

El exjefe de Ferrari, Mattia Binotto, ha incorporado a Zimmermann en su nuevo proyecto, mientras el equipo suizo se prepara para la transición hacia Audi F1 en 2026 y años venideros. A pesar de este revés, quienes trabajan en Ferrari aseguran que todo está bajo control y que Enrico Gualtieri, director técnico de la unidad de potencia, trabaja sin pausa para garantizar un motor competitivo el próximo año.

¿Último baile para Hamilton?

Si alguna vez hubo un momento para apostar en la F1, ese es el próximo año. Hamilton es consciente de que 2026 podría ser su última oportunidad para consolidarse como el único octuple campeón del deporte.

El piloto confió plenamente en Ferrari al abandonar Mercedes, sabiendo que 2025 sería más bien un ensayo general para el gran espectáculo del año siguiente. No obstante, algunos rumores sugieren que su antiguo equipo, Mercedes, podría convertirse en el rival a batir en 2026.

Aunque sería descartar la capacidad del británico, sus desafíos son muchos. El único problema es el tiempo: necesita que Ferrari acierte en sus desarrollos, ya que para 2027 podría ser demasiado tarde para alcanzar la gloria.

