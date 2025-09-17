Lewis Hamilton ROMPE EL SILENCIO en sus redes sociales con importante mensaje
Lewis Hamilton ha mostrado en sus redes sociales su profunda preocupación por la situación en Gaza. El siete veces campeón ha defendido en numerosas ocasiones los derechos humanos y, una vez más, utiliza su plataforma para abordar este tema tan delicado.
En sus declaraciones en redes, Hamilton advierte que la situación en Gaza empeora día a día. "Durante los últimos dos años, más del 10% de la población ha perdido la vida o resultado herida –incluidos decenas de miles de niños– y esta cifra sigue aumentando.
"La última ofensiva en la ciudad de Gaza ha desplazado a cientos de miles de personas, mientras los hospitales de la franja se encuentran saturados de gente que sufre tanto por la hambruna como por los continuos bombardeos. Hoy, una comisión de investigación de la ONU describió lo que sucede en Gaza como un genocidio.
"No podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que esto continúe", expresa. Además, el piloto ha compartido información sobre organizaciones a las que se puede donar para ayudar a mejorar la situación. El debate sobre los acontecimientos en Gaza ha polarizado opiniones en todo el mundo, y las reacciones al mensaje del siete veces campeón han sido muy variadas.
¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
