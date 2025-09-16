¡Alto riesgo! Mercedes perderá al principal MENTOR de Antonelli ante escudería rival

Valtteri Bottas abandonará Mercedes nuevamente para embarcarse en una nueva aventura con Cadillac, el flamante equipo de Fórmula 1, por lo tanto, esto dejará a Andrea Kimi Antonelli sin su mentor en la escudería.

Toto Wolff compartió un emotivo mensaje tras el anuncio, expresando su alegría por Bottas, aunque admitiendo que en Mercedes se siente cierta tristeza por su partida.

Bottas empezó su carrera en F1 con cuatro temporadas en Williams, hasta que Mercedes lo llamó para reemplazar a Nico Rosberg, quien se retiró de forma sorpresiva tras conquistar el título mundial en 2016.

Durante su etapa en el equipo alemán, consiguió diez victorias en Grandes Premios como leal compañero de Lewis Hamilton y fue clave para que Mercedes alcanzara cinco títulos de constructores.

Con la ascensión de George Russell a Mercedes en 2022, Bottas firmó con Sauber. Tras tres temporadas sin destacar del todo, el piloto finlandés vio cómo le dejaban su sitio a Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg en el escudería, que en breve se transformará en Audi.

Dentro de la primera temporada de Antonelli en el equipo, Bottas emergió como una figura de ayuda para el joven italiano, que vio en el finlandés a un maestro y 'hermano mayor'.

Carrera para Cadillac tras un año como reserva

Este año Bottas regresó a Mercedes en calidad de piloto de pruebas, siendo fundamental en la preparación del reciente debutante Kimi Antonelli. Ahora se despide de Mercedes por segunda vez.

"Es fantástico ver que Valtteri volverá a tener un asiento en la Fórmula 1 para la próxima temporada", declaró Wolff en un comunicado.

"Tiene muchísimo que ofrecer como piloto y se merece estar en la parrilla en Melbourne en 2026. Nos entristece verlo partir, pues su contribución como tercer piloto ha sido ejemplar. Por ahora, nos enfocamos en dar lo mejor hasta el final de la temporada y luego le deseamos lo mejor en el futuro."

A partir de 2026, Cadillac se incorporará como el undécimo equipo en la máxima categoría. Bottas ha firmado con la marca de General Motors, y Sergio Pérez ocupará el otro asiento en esta nueva etapa del equipo estadounidense.

