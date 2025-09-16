close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Valtteri Bottas and Kimi Antonelli

¡Alto riesgo! Mercedes perderá al principal MENTOR de Antonelli ante escudería rival

¡Alto riesgo! Mercedes perderá al principal MENTOR de Antonelli ante escudería rival

Nazario Assad De León
Valtteri Bottas and Kimi Antonelli

Valtteri Bottas abandonará Mercedes nuevamente para embarcarse en una nueva aventura con Cadillac, el flamante equipo de Fórmula 1, por lo tanto, esto dejará a Andrea Kimi Antonelli sin su mentor en la escudería.

Toto Wolff compartió un emotivo mensaje tras el anuncio, expresando su alegría por Bottas, aunque admitiendo que en Mercedes se siente cierta tristeza por su partida.

Bottas empezó su carrera en F1 con cuatro temporadas en Williams, hasta que Mercedes lo llamó para reemplazar a Nico Rosberg, quien se retiró de forma sorpresiva tras conquistar el título mundial en 2016.

Durante su etapa en el equipo alemán, consiguió diez victorias en Grandes Premios como leal compañero de Lewis Hamilton y fue clave para que Mercedes alcanzara cinco títulos de constructores.

Con la ascensión de George Russell a Mercedes en 2022, Bottas firmó con Sauber. Tras tres temporadas sin destacar del todo, el piloto finlandés vio cómo le dejaban su sitio a Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg en el escudería, que en breve se transformará en Audi.

Dentro de la primera temporada de Antonelli en el equipo, Bottas emergió como una figura de ayuda para el joven italiano, que vio en el finlandés a un maestro y 'hermano mayor'.

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

Carrera para Cadillac tras un año como reserva

Este año Bottas regresó a Mercedes en calidad de piloto de pruebas, siendo fundamental en la preparación del reciente debutante Kimi Antonelli. Ahora se despide de Mercedes por segunda vez.

"Es fantástico ver que Valtteri volverá a tener un asiento en la Fórmula 1 para la próxima temporada", declaró Wolff en un comunicado.

"Tiene muchísimo que ofrecer como piloto y se merece estar en la parrilla en Melbourne en 2026. Nos entristece verlo partir, pues su contribución como tercer piloto ha sido ejemplar. Por ahora, nos enfocamos en dar lo mejor hasta el final de la temporada y luego le deseamos lo mejor en el futuro."

A partir de 2026, Cadillac se incorporará como el undécimo equipo en la máxima categoría. Bottas ha firmado con la marca de General Motors, y Sergio Pérez ocupará el otro asiento en esta nueva etapa del equipo estadounidense.

Related image
Related image

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de lo que sucede en la Fórmula 1? ¡Registrate aquí!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

3003 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

ÚLTIMA HORA: ¡Confirman que Ferrari BUSCA FICHAR a Max Verstappen!
Ferrari

ÚLTIMA HORA: ¡Confirman que Ferrari BUSCA FICHAR a Max Verstappen!

  • 3 hours ago
URGENTE: ¡Impactante revelación del FICHAJE de Checo Pérez con Cadillac!
Cadillac

URGENTE: ¡Impactante revelación del FICHAJE de Checo Pérez con Cadillac!

  • Hace un momento
Las DIFICULTADES que esperan a Alonso, Sainz y Colapinto en el GP de Azerbaiyán
Formula 1

Las DIFICULTADES que esperan a Alonso, Sainz y Colapinto en el GP de Azerbaiyán

  • hace 46 minutos
Franco Colapinto destapa MEDIDAS DESESPERADAS para mejorar en Alpine
Alpine

Franco Colapinto destapa MEDIDAS DESESPERADAS para mejorar en Alpine

  • 1 hour ago
¡Alto riesgo! Mercedes perderá al principal MENTOR de Antonelli ante escudería rival
Mercedes

¡Alto riesgo! Mercedes perderá al principal MENTOR de Antonelli ante escudería rival

  • 1 hour ago
¡Cadillac CONFIRMA importante ventaja para Checo Pérez en 2026!
Cadillac

¡Cadillac CONFIRMA importante ventaja para Checo Pérez en 2026!

  • 1 hour ago
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
40.000+ views

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez

  • 6 septiembre
 El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
4.000+ views

El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1

  • 1 septiembre
 ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
2.500+ views

ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez

  • 5 septiembre
 URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
2.500+ views

URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac

  • 4 septiembre
 Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
2.500+ views

Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos

  • 30 agosto
 Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
2.500+ views

Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia

  • 6 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x