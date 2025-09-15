Ferrari presenta el objetivo de RENDIMIENTO de Hamilton

Lewis Hamilton, estrella de Ferrari en Fórmula 1, se enfrenta a un nuevo desafío si quiere mantener satisfecho al jefe de la escudería. El siete veces campeón ha tenido una temporada inicial bastante complicada con el rojo de Ferrari, y ahora, con solo ocho carreras restantes en el campeonato 2025, el equipo se ve obligado a reajustar sus expectativas.

A su llegada, se esperaba que Ferrari volviera a alcanzar la gloria del campeonato, algo que no se veía desde 2008. Sin embargo, el piloto, de 40 años, no ha logrado estar a la altura de esos altos pronósticos.

Excepto por una victoria puntual en la carrera sprint de Shanghai en marzo, Hamilton aún no ha pisado el podio, mientras que su compañero Charles Leclerc ha conseguido cinco apariciones en el podio esta temporada.

Hamilton admitió que necesitó tiempo para reevaluar su situación en Ferrari. Su meta ahora es simplemente recuperar el disfrute en su trabajo, un paso que considera esencial para afrontar los desafíos venideros.

Vasseur confía en un podio para Hamilton en Ferrari

A pesar del cambio de actitud del piloto británico, Ferrari vivió el peor fin de semana de la temporada en el Gran Premio de Holanda el mes pasado. Ni Hamilton ni Leclerc lograron finalizar la carrera en Zandvoort, lo que deja en claro los obstáculos que aún persisten.

El jefe de Ferrari F1, Fred Vasseur, destacó que las mejoras recientes en Hamilton son una muestra de que se avecinan tiempos mejores.

“Logró pelear codo a codo con Russell en Zandvoort, y en Monza salió de la décima posición para competir directamente con él”, explicó Vasseur a la prensa. Además, subrayó que, si Russell ya ha logrado subir al podio en 2025, no es descabellado esperar que Hamilton también lo haga.

El objetivo ahora es claro: Hamilton debe terminar entre los tres primeros en alguna de las ocho carreras que quedan. Sin embargo, tendrá que esforzarse, ya que en la parrilla se interponen rivales como Leclerc, ambos equipos McLaren e incluso Max Verstappen, quienes están decididos a luchar por cada posición.

