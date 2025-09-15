Leclerc toma la decisión más importante de su vida y los fans de Ferrari causan CAOS

El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, fue asediado por aficionados durante lo que debía ser un merecido descanso del frenesí de la competición.

El piloto monegasco terminó cuarto en Monza el pasado fin de semana ante los ojos de los tifosi, y sus seguidores, llenos de pasión, no dudaron en acompañarlo junto a su novia, Alexandra Saint Mleux, hasta la boda de Lorenzo Tolotta-Leclerc y Charlotte Di Pietro.

En un raro respiro del ajetreo constante de la Fórmula 1, Leclerc asistió a la boda de su hermano mayor, tras la ceremonia civil celebrada en Mónaco en junio. No obstante, días antes del evento, la prensa filtró detalles sobre la celebración, lo que atrajo a enormes multitudes ansiosas por ver de cerca a su ídolo.

El piloto y su familia estaban presentes en la ceremonia, que tuvo lugar en la Basílica de Santa Croce en Lecce, en el corazón de la capital del Salento. Sin embargo, algunos aficionados aprovecharon la ocasión para acosarlo, llenándolo de peticiones de autógrafos.

Alexandra Saint Mleux compartió imágenes del evento. Crédito: @alexandrasaintmleux vía Instagram

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

Los acosadores en la boda de Leclerc son condenados por violar la intimidad

En diversos vídeos difundidos en redes sociales se observó cómo, entre la multitud, las icónicas gorras de Ferrari se distinguían mientras Leclerc y Saint Mleux posaban con gran elegancia para las fotos.

El piloto fue incesantemente bombardeado con solicitudes de autógrafos, y en uno de los vídeos se le vio intentando calmar a un público desbordado por la emoción.

El material se volvió viral y desató una oleada de críticas. Un usuario comentó: "Acabo de ver lo que sucedió en la boda de Lorenzo y estoy sin palabras; los tifosi están descontrolados con Charles Leclerc. No es aceptable irrumpir en uno de los momentos más importantes de la vida de alguien."

Otros seguidores mostraron su desconcierto, preguntándose si realmente el piloto no podía disfrutar, en paz, de la boda de su hermano.

Asimismo, en la red social X, otro usuario advirtió: "Organizar una boda es un esfuerzo enorme y se trata de un día único que debes compartir únicamente con tus seres queridos. Es sumamente irrespetuoso ver cómo algunas personas invaden la intimidad ajena, grabando sin pudor e incluso exigiéndole a Charles que firme objetos. Esto no es el paddock de un Gran Premio ni te topas con él en la calle. Ustedes eligieron acudir tras venir filtrada la dirección. ¡Qué vergüenza!"

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!