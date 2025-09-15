close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
leclerc, monza, ferrari

Leclerc toma la decisión más importante de su vida y los fans de Ferrari causan CAOS

Leclerc toma la decisión más importante de su vida y los fans de Ferrari causan CAOS

Nazario Assad De León
leclerc, monza, ferrari

El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, fue asediado por aficionados durante lo que debía ser un merecido descanso del frenesí de la competición.

El piloto monegasco terminó cuarto en Monza el pasado fin de semana ante los ojos de los tifosi, y sus seguidores, llenos de pasión, no dudaron en acompañarlo junto a su novia, Alexandra Saint Mleux, hasta la boda de Lorenzo Tolotta-Leclerc y Charlotte Di Pietro.

En un raro respiro del ajetreo constante de la Fórmula 1, Leclerc asistió a la boda de su hermano mayor, tras la ceremonia civil celebrada en Mónaco en junio. No obstante, días antes del evento, la prensa filtró detalles sobre la celebración, lo que atrajo a enormes multitudes ansiosas por ver de cerca a su ídolo.

El piloto y su familia estaban presentes en la ceremonia, que tuvo lugar en la Basílica de Santa Croce en Lecce, en el corazón de la capital del Salento. Sin embargo, algunos aficionados aprovecharon la ocasión para acosarlo, llenándolo de peticiones de autógrafos.

Alexandra Saint Mleux compartió imágenes del evento. Crédito: @alexandrasaintmleux vía Instagram
Alexandra Saint Mleux compartió imágenes del evento. Crédito: @alexandrasaintmleux vía Instagram

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

Los acosadores en la boda de Leclerc son condenados por violar la intimidad

En diversos vídeos difundidos en redes sociales se observó cómo, entre la multitud, las icónicas gorras de Ferrari se distinguían mientras Leclerc y Saint Mleux posaban con gran elegancia para las fotos.

El piloto fue incesantemente bombardeado con solicitudes de autógrafos, y en uno de los vídeos se le vio intentando calmar a un público desbordado por la emoción.

El material se volvió viral y desató una oleada de críticas. Un usuario comentó: "Acabo de ver lo que sucedió en la boda de Lorenzo y estoy sin palabras; los tifosi están descontrolados con Charles Leclerc. No es aceptable irrumpir en uno de los momentos más importantes de la vida de alguien."

Otros seguidores mostraron su desconcierto, preguntándose si realmente el piloto no podía disfrutar, en paz, de la boda de su hermano.

Asimismo, en la red social X, otro usuario advirtió: "Organizar una boda es un esfuerzo enorme y se trata de un día único que debes compartir únicamente con tus seres queridos. Es sumamente irrespetuoso ver cómo algunas personas invaden la intimidad ajena, grabando sin pudor e incluso exigiéndole a Charles que firme objetos. Esto no es el paddock de un Gran Premio ni te topas con él en la calle. Ustedes eligieron acudir tras venir filtrada la dirección. ¡Qué vergüenza!"

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

2978 votos

Relacionado

Fórmula 1 Ferrari

Últimas Noticias

F1 Hoy: Alonso se resigna en Aston Martin; Briatore establece el futuro de Colapinto
Formula 1

F1 Hoy: Alonso se resigna en Aston Martin; Briatore establece el futuro de Colapinto

  • hace 53 minutos
La racha de TERROR que Antonelli espera romper en el GP de Azerbaiyán
Mercedes

La racha de TERROR que Antonelli espera romper en el GP de Azerbaiyán

  • 1 hour ago
Ferrari presenta el objetivo de RENDIMIENTO de Hamilton
Ferrari

Ferrari presenta el objetivo de RENDIMIENTO de Hamilton

  • 2 hours ago
¿Será afectado Sainz? El GP de Azerbaiyán sufrirá gran cambio ANTES de la carrera
Formula 1

¿Será afectado Sainz? El GP de Azerbaiyán sufrirá gran cambio ANTES de la carrera

  • 2 hours ago
La mayor muestra de DECEPCIÓN de Alonso con Aston Martin
Aston Martin

La mayor muestra de DECEPCIÓN de Alonso con Aston Martin

  • 2 hours ago
¿Cuándo vuelve a correr Colapinto por la Fórmula 1?
Alpine

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto por la Fórmula 1?

  • 3 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
40.000+ views

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez

  • 6 septiembre
 El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
4.000+ views

El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1

  • 1 septiembre
 ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
2.500+ views

ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez

  • 5 septiembre
 URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
2.500+ views

URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac

  • 4 septiembre
 Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
2.500+ views

Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos

  • 30 agosto
 Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
2.500+ views

Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia

  • 6 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x