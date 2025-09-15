Wolff admite que buscó RENUNCIAR a la F1 durante los años de Hamilton

El director de Mercedes, Toto Wolff, confesó que hace algunos años consideró la idea de retirarse de la F1, aunque finalmente decidió seguir en el mundo del automovilismo.

Su equipo, los Silver Arrows, logró conquistar ocho campeonatos de constructores consecutivos entre 2014 y 2021, mientras que sus pilotos ganaron siete títulos individuales seguidos hasta el polémico incidente de Abu Dabi en 2021.

Durante el apogeo de estos éxitos, circularon rumores sobre una posible retirada definitiva de Wolff, rumores que él desmintió en su momento. Sin embargo, en una entrevista reciente el jefe de Mercedes revirtió su postura, admitiendo que en el pasado se sintió tentado a abandonar el deporte.

"Estoy satisfecho con lo que tengo en este momento y deseo seguir adelante, al menos hasta que el equipo recupere su camino ganador; aún me veo como el director principal del equipo", aseguró Wolff, según informó Motorsport-total.com.

También añadió: "Tengo el privilegio de poder prescindir de mí mismo. Cuando ya no sea el jefe del equipo, podré desempeñar funciones de CEO, presidente o formar parte del consejo de supervisión, siempre de acuerdo con el resto de accionistas". El directivo sorprendió al confesar: "En 2020, realmente quise retirarme".

Pese a esos pensamientos, Wolff se muestra contento en el cargo que ocupa, siendo el director con más antigüedad en la F1. "Mi idea original era dejar de lidiar con coches de competición a los 50, ya que para entonces uno debe actuar como adulto. Pero comprendí que este mundo, tanto la competición como su vertiente económica, es mi auténtico terreno", declaró.

¿Se retirará pronto Toto Wolff de la F1?

Aunque sus planes de jubilación han quedado en un segundo plano por el momento, no se descarta una posible retirada en el futuro, especialmente por las exigencias que implica la vida familiar. El austríaco de 53 años tiene dos hijos de una relación anterior y comparte con su esposa y directora de la F1 Academy, Susie Wolff, la custodia de su hijo menor, Jack.

Wolff admitió: "Lo del karting con mi hijo se está volviendo cada vez más serio", y señaló que en "dos o tres años" podría querer involucrarse más en ese ámbito. "Cuando un niño se lanza a competir en karts o en los monoplazas, también existen riesgos. Quizás en unos años llegue el momento en que quiera estar presente", explicó.

Por ahora, su posición en los Silver Arrows está asegurada. Además, la posibilidad de que Max Verstappen abandone la escudería en busca de nuevos horizontes en Red Bull parece motivar a Wolff a continuar en la F1.

En tono de broma, el austriaco comentó que, si en algún momento dejara totalmente el paddock, nunca estaría completamente ausente del equipo: "Si mi rendimiento no es el adecuado, tendré que buscar a quien me reemplace y, luego, convertirme en presidente para criticar al equipo desde la zona de descanso".

