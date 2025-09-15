close global

Lewis Hamilton

Hamilton reflexiona sobre su llegada a Ferrari

Hamilton reflexiona sobre su llegada a Ferrari

Nazario Assad De León
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton inició este año su aventura en el equipo de F1 de Ferrari, con la ilusión de pelear por su octavo título mundial, un récord en la historia.

Sin embargo, la temporada 2025 no ha sido la esperada para el piloto británico ni para el conjunto italiano. A pesar de los momentos complicados, Hamilton ha declarado haber recuperado esa energía positiva que tanto necesita.

El traspaso a Ferrari se anunció con gran pompa, impulsado por un sueño de infancia. El piloto, oriundo de Stevenage, se lanzó a la conquista de su tan deseada octava corona.

Sin embargo, su año debut en el equipo no fue el ascenso espectacular que esperaba. Además del éxito deportivo aún por concretarse, el piloto ha vivido momentos personales difíciles, reconociendo en varias ocasiones el dominio de su compañero, Charles Leclerc, y viendo lejano cualquier título mundial.

Aun así, el veterano de 40 años no se rinde. "Estoy seguro de que he pasado muchas temporadas complicadas", declaró a la prensa italiana.

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

Hay cosas que son impredecibles

Hamilton continuó: "Recuerdo que el 2009 fue un año duro. Lo mismo ocurrió en el 2010 y el 2011, y aunque el 2012 marcó un antes y un después en mi carrera, los años 2022 y 2023 también presentaron sus desafíos. Me encontraba en una etapa distinta de mi vida".

"Lograr fichar por Ferrari es la realización de un sueño, un paso trascendental. Claro que el año pasado tuve tiempo para reflexionar y prepararme, pero hay situaciones que simplemente son impredecibles". Además, Hamilton subrayó que no culpa a Ferrari, ya que, según sus palabras, "han hecho todo lo posible" para ayudarle.

Durante la pausa de verano, las entrevistas desalentadoras alimentaron dudas sobre su futuro en el equipo italiano, llegando incluso a especularse sobre un posible retiro anticipado.

Sin embargo, Hamilton ha desmentido estos rumores, afirmando: "Me siento muy entusiasmado y motivado para comenzar una lucha positiva, y estoy convencido de que cuento con las mejores personas a mi alrededor para lograrlo".

Según él, este período ha dejado a ambos, tanto a Ferrari como a sí mismo, perfectamente preparados para enfrentar tiempos mejores.

