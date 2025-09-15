FIA toma partido en el debate entre Verstappen y Mercedes

Nikolas Tombazis, director técnico de la FIA y la Fórmula 1, ha aclarado el tema de los motores de 2026 en la máxima categoría, después de las recientes declaraciones de Toto Wolff y Max Verstappen, modificando el futuro de Andrea Kimi Antonelli.

Durante estos días, se han generado intensos debates por comentarios que han sorprendido a pilotos y aficionados.

Wolff afirmó en una entrevista a AMuS que, a partir de 2026, los motores podrían alcanzar los 400 kilómetros por hora.

Carlos Sainz se mostró incrédulo ante estas declaraciones, mientras que Esteban Ocon y Pierre Gasly las consideraron tanto exageradas como poco realistas. Además, Verstappen señaló que las regulaciones de la FIA impedirán que se alcancen tales velocidades.

FIA responde a las declaraciones de Wolff

Contra lo apuntado por PlanetF1, Tombazis puso en claro que las afirmaciones de Wolff no se ajustan a la realidad.

"Les aseguro que no veremos velocidades de 400 kilómetros por hora. Creo que fue un comentario con tintes de broma, sugiriendo que, en teoría, podría ser posible si se enfocara por completo en ello", explicó.

Tombazis continuó: "Debido a la forma en que funcionan las normas de gestión energética, alcanzar esa velocidad no será posible. La FIA controla de cerca estos reglamentos y, si es necesario, implementaremos medidas adicionales por motivos de seguridad".

"Siempre estaremos preparados para intervenir, aunque confiamos en que las reglas actuales hacen prácticamente inviable conseguir tales velocidades. Sin normativas, claro, la situación podría ser otra historia".

