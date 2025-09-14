Problemas en Mercedes pueden BENEFICIAR a la carrera de Antonelli

Mercedes F1 aún no ha entregado oficialmente el contrato para 2026 y siguientes a George Russell, lo cual tendría un impacto también en la carrera de Andrea Kimi Antonelli.

Aunque el jefe de la escudería había expresado su intención de retener tanto a Russell como a su compañero novato, Kimi Antonelli, el austríaco todavía no ha confirmado a ninguno de sus pilotos para la próxima temporada.

Circulan rumores que indican que, en realidad, es el piloto británico quien mantiene a Mercedes a la espera, mientras que el futuro de Antonelli parece estar en riesgo tras una serie de resultados que no han cumplido las expectativas desde el receso veraniego.

Durante el Gran Premio de los Países Bajos el mes pasado, Russell dejó claro que no estaba preocupado por su situación, afirmando que su único dilema era decidir quién sería su compañero de equipo.

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

Wolff reacciona tras la declaración confiada de Russell

Cuando Motorsport-Total.com puso en circulación la seguridad con la que Russell habló, Wolff se burló diciendo: "¿De verdad dijo eso? ¡Es un cabrón!" Aunque lo que realmente ocurre es que Russell y Wolff están puliendo los detalles del contrato, el piloto británico debe considerar la posibilidad real de ser sustituido por Max Verstappen ya en 2027.

El actual campeón se ha comprometido con Red Bull para 2026 y, a pesar de tener contrato hasta finales de 2028, se confirmó que el holandés mantuvo conversaciones con Mercedes a principios de este año.

Wolff no ha ocultado sus esfuerzos por fichar a Verstappen, y aunque Russell pueda pensar que el jefe de Mercedes tendrá que elegir entre el tetracampeón y el joven italiano, su rivalidad con Verstappen podría complicar significativamente las cosas.

Incluso si Russell llega a firmar su nuevo contrato, es probable que sea solo por un año, ya que Wolff prefiere mantener abiertas todas las opciones en caso de que Verstappen se libere.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!