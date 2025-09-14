close global

El SENTIMENTAL mensaje de Hamilton hacia Antonelli en Mercedes

Nazario Assad De León
Lewis Hamilton fue sustituido tras esta temporada por Andrea Kimi Antonelli, luego de una larga etapa en Mercedes. El piloto italiano ha revelado que el siete veces campeón mundial dejó un mensaje muy especial en la autocaravana.

La llegada de Antonelli a Mercedes sorprendió a toda la comunidad de Fórmula 1. Con la marcha de Hamilton hacia Ferrari, el equipo se vio obligado a tomar una decisión trascendental.

Se barajaron nombres como Carlos Sainz, Fernando Alonso e incluso Max Verstappen, pero al final, Toto Wolff optó por apostar por el joven talento italiano. Aunque Antonelli comenzó su aventura en la máxima categoría con buen pie, la presión propia de la F1 le está pasando factura.

Lewis estuvo aquí

Esta situación contrasta con la de Hamilton en Mercedes. El siete veces campeón cerró definitivamente un capítulo lleno de éxitos en la historia del deporte al marcharse hacia nuevos horizontes en Ferrari.

El equipo se mostró visiblemente afectado por su partida, y ahora Antonelli, que ocupa el espacio en la autocaravana que antes era de Hamilton, nos cuenta que el británico dejó un mensaje inolvidable: “Lewis was hier”, escrito cerca del sanitario.

Fórmula 1 Mercedes

