CRISIS ataca a Ferrari y llegan amenazas a las escudería
Ferrari se encuentra al borde de perder a tres veteranos, según informa el periodista de F1 Leo Turrini en Quotidiano. Todo parece estar relacionado con el desarrollo de la unidad de potencia para 2026, cuyos primeros indicios no auguran nada positivo.
Al igual que el resto de la parrilla, la Scuderia ya trabaja intensamente en los nuevos monoplazas y sus unidades de potencia. El próximo año se dará prioridad a los componentes eléctricos, lo que supone un reto para algunos proveedores de motores.
Recientemente se barajó la posibilidad de volver a utilizar motores V8, y sorprendentemente, Ferrari apoya esta iniciativa incluso fuera del ámbito de Red Bull Racing. Con ello se favorece tanto a los aficionados como a los fabricantes, ya que se reduce la complejidad en el desarrollo de la unidad.
Altos cargos se preparan para salir
Turrini destaca que Wolff Zimmermann, quien dirige el proyecto de motores en Ferrari, está a punto de dejar la escudería. También se rumorea que Lars Schmidt, responsable del rendimiento de los motores de combustión, ha decidido buscar nuevas oportunidades.
Curiosamente, ambos están relacionados con un posible cambio a Audi, donde el exjefe del equipo Ferrari, Mattia Binotto, colabora en el desarrollo de la unidad de potencia alemana. Además, Diego Tondo, jefe de aerodinámica, ha optado por abandonar el equipo en Maranello.
