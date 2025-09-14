Hamilton admite el DOLOR en Ferrari

Ferrari ha difundido imágenes en las que la leyenda de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, confiesa que sufrió dolor tras el Gran Premio de Italia del pasado fin de semana.

El siete veces campeón se mostró valiente al regresar a la sede de su nuevo equipo, saludando a miles de aficionados en Milán antes de dirigirse a la pista para disputar la decimosexta carrera del campeonato.

Sin embargo, la presión de los tifosi en Monza se hizo notar, ya que llevaba incorporada una penalización de cinco posiciones heredada de la jornada anterior en Zandvoort.

A pesar de haber arrancado quinto en la clasificación del sábado, el piloto de 40 años vio comprometida su posición al tener que iniciar desde el décimo puesto el domingo.

No obstante, supo recuperar cuatro posiciones y finalizó la carrera en sexto lugar. Hamilton admitió que esos cambios no fueron sencillos, pues sintió un dolor intenso durante las 53 vueltas al presionar el pedal con una fuerza inusual.

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

Hamilton lucha por el respeto en Ferrari

En un video compartido por la cuenta oficial de Ferrari F1 en redes sociales, el piloto relató lo ocurrido en el garaje: “No pude presionar el pedal más, ¡llegué al máximo!”. Con un gesto, señaló el lateral derecho de la parte baja de su cuerpo y comentó: “Siento dolor aquí, porque estaba empujando con tanta fuerza que hasta los pedales se doblaban”.

A pesar de todo su esfuerzo, la penalización implicó que Hamilton perdiera terreno en el campeonato frente a su compañero de equipo, Charles Leclerc.

Aunque se mantiene en sexto lugar en la clasificación, ahora el piloto se encuentra 46 puntos por detrás del monegasco, lo que subraya el duro desafío que enfrenta en su intento por sumar la máxima cantidad de puntos en el Autodromo Nazionale Monza.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!