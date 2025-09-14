Leyenda de Ferrari critica al solitario Vasseur y condena al equipo por DESALMADO

La leyenda de la F1, Luca di Montezemolo, ha declarado que Ferrari es un equipo sin alma y ha lanzado críticas hacia Fred Vasseur, actual director de la escudería.

Di Montezemolo fue una figura clave en la historia del Cavallino Rampante, ejerciendo como presidente hasta 2014 y siendo el motor del resurgimiento del equipo en los años 90.

Este mismo año, el italiano fue nombrado director del Grupo McLaren, responsable sobre todo de los coches de carretera, aunque con una participación menor en la escudería de F1.

Di Montezemolo regresó al ambiente de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Baréin en abril, criticando fuertemente a Ferrari tras un arranque complicado en 2025.

En Monza, Ferrari volvió a defraudar a su numerosa afición. Ni Lewis Hamilton ni Charles Leclerc pudieron luchar por un puesto en el podio, y el equipo se halla aún más lejos de disputar el primer campeonato mundial desde 2008 que la temporada pasada.

Hablando con La Gazzetta dello Sport, Di Montezemolo no escatimó en críticas tanto al rendimiento de Ferrari como al liderazgo de Vasseur, a quien describió como “solitario”, y tildó de desprovisto de alma al conjunto.

"Hoy no hay liderazgo y, sobre todo, falta alma. No conozco a Vasseur y no lo critico, pero lo veo como un hombre solitario. Se han producido demasiados cambios; el equipo precisa estabilidad. Fiat quería que despidiera a Todt, pero me negué, diciendo: 'Si él se va, yo también me iré'", afirmó.

¿Podrá Ferrari volver a la cima de la F1?

Di Montezemolo fue el artífice de la entrada de la leyenda de la F1 Jean Todt a Ferrari en 1993, y fue poco después cuando el francés fichó al campeón Michael Schumacher para la temporada de 1996.

Junto a la experiencia técnica de Ross Brawn, estos nombres fueron fundamentales para devolver a Ferrari la gloria mundial, consiguiendo cinco campeonatos de pilotos y seis de constructores entre 1999 y 2004.

El éxito llegó tras una sequía de 21 años sin título de pilotos, lo que hace resaltar el monumental logro del equipo para dominar la Fórmula 1 a partir de 1999. Aunque la temporada 2025 no ha sido la mejor para Ferrari, este año podría marcar un período de transición, en el que el campeón Hamilton y nuevos integrados como Loic Serra se asientan en la escudería antes de los cambios regulatorios previstos para la próxima temporada.

Como ocurrió en el pasado con figuras como Schumacher, Todt y Brawn, el legendario equipo de Ferrari tardó en volver a ganar títulos. Solo el tiempo dirá si Vasseur y Hamilton logran construir un éxito similar para devolver al Cavallino Rampante a la cumbre de la Fórmula 1.

