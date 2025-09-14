Mercedes PIERDE dentro de su nueva rivalidad en la F1

Mercedes ha quedado a la zaga frente a sus rivales en la Fórmula 1, ya que Audi ha anunciado un importante fichaje de cara a su debut en 2026.

A partir de la próxima temporada, Audi se hará cargo de Sauber, consolidando así la entrada a la parrilla de dos gigantes de la industria automotriz alemana.

La histórica rivalidad entre Mercedes y Audi se trasladará a la pista en la lucha por dominar las nuevas regulaciones del 2026. Mientras Mercedes ha apostado por cerrar un acuerdo plurianual con Adidas, disfrutando de una exclusividad que les garantiza presencia durante toda la temporada 2025, Audi ha decidido cambiar el rumbo de su imagen en la F1.

Ambos equipos valoran enormemente su identidad de marca. Así, tanto George Russell como Kimi Antonelli han lucido las emblemáticas tres franjas en sus vestuarios, complementadas por el innovador sistema CLIMACOOL y la chamarra plateada de refrigeración.

No obstante, la visibilidad de Adidas se ampliará en la máxima categoría tras el anuncio de un nuevo acuerdo de patrocinio firmado con Audi para el 2026.

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

Audi y Adidas unen fuerzas en F1

El reciente acuerdo entre Audi y Adidas no pone fin a la relación actual de Mercedes con la marca, pero sí significa el fin de la exclusividad.

Con este pacto, ambas compañías se asociarán para lanzar nuevas colecciones de ropa y equipamiento que serán utilizados por pilotos, mecánicos, ingenieros y otros miembros del equipo.

El director del equipo Audi, Jonathan Wheatley, comentó: "Esta colaboración une a dos marcas icónicas –los cuatro anillos y las tres franjas– en un escenario global, lo que representa un audaz avance en nuestro camino hacia la parrilla como el Audi F1 Team."

Asimismo, el CEO de Audi, Gernot Dollner, añadió: "Adidas y Audi cuentan con décadas de colaboración en los deportes de élite, basadas en valores compartidos y el deseo de inspirar a través del rendimiento".

"Nuestra asociación en la Fórmula 1 va más allá de la innovación y la búsqueda del máximo rendimiento; combina las fortalezas y visiones de dos marcas progresistas."

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!