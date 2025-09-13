Lewis Hamilton recibe NUEVO ATAQUE de una figura de Ferrari

El ex piloto de Ferrari, Jean Alesi, ha criticado la actitud de Lewis Hamilton durante el fin de semana del Gran Premio de Italia.

El ex piloto, que compitió con Ferrari entre 1991 y 1995, fue claro en su reproche: "No me convenció la actitud de Hamilton", manifestó Alesi a Corriere della Serra a través de Sky Germany, añadiendo que, en realidad, el piloto británico podría y, quizás, debió haber asistido a Leclerc en la clasificación.

El siete veces campeón justificó en una entrevista su decisión de no ayudar a Leclerc: "Esto no es algo que hubiera hecho en mis anteriores equipos. Al fin y al cabo, implicaría sacrificar a un compañero y, puesto que ya tengo penalización, necesito arrancar lo más adelante posible en la parrilla para sumar puntos".

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

