Lewis Hamilton reconoció que sufrió dolores físicos tras el polémico Gran Premio de Italia del pasado fin de semana. Después de la carrera, compartió sus impresiones con algunos miembros del equipo Ferrari en un video difundido en redes sociales.

En un video compartido por la cuenta oficial de Ferrari F1, el piloto relató lo ocurrido en el garaje y comentó: “No pude presionar el pedal ni un poco más. ¡A tope! El campeón añadió: “Aquí siento dolor”, mientras señalaba el lado derecho de su torso.

“Estuve empujando al límite, por eso el pedal terminó doblado”, concluyó. Debido a esta penalización, Hamilton ha perdido terreno en el campeonato frente a su compañero Charles Leclerc, quedando 46 puntos por detrás del piloto monegasco.

A pesar de las dificultades, el astro se mantiene en la sexta posición del campeonato tras el GP de Italia. Su esfuerzo y determinación le han ganado el reconocimiento de los tifosi, quienes presenciaron su intensa lucha por recortar la diferencia en el Autodromo Nazionale Monza.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

