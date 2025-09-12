Ferrari ADMITE la DECEPCIÓN con Lewis Hamilton
Ferrari ADMITE la DECEPCIÓN con Lewis Hamilton
Desde Ferrari han admitido finalmente que la llegada de Lewis Hamilton no generó el cambio que se esperaba.
En entrevista con la revista alemana Auto Motor und Sport, Fred Vasseur explicó lo cerca que está Ferrari de alcanzar lo que él considera su versión “ideal” del equipo y subrayó que su trabajo en la Scuderia nunca terminará: "Si en algún momento creyésemos haber alcanzado nuestro objetivo, sería el comienzo del final", afirmó.
Asimismo, destacó la labor de McLaren diciendo: "McLaren está haciendo un trabajo fantástico. No se trata de tener algún arma secreta que les aporte una ventaja abismal, sino de haber perfeccionado diez aspectos que, individualmente, suman unos 20 milisegundos."
Refiriéndose a las críticas sobre una temporada inicial poco prometedora de Hamilton con el rojo, Vasseur concluyó: "Debemos mantener nuestro enfoque en mejorar en todos los ámbitos. Sería ingenuo pensar que una sola persona puede obrar milagros. No existe una fórmula mágica, pero estamos en el camino correcto."
Relacionado: URGENTE: Ferrari en CRISIS tras CONFIRMARSE la SALIDA de varias figuras
¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Voz autorizada HUMILLA a Ferrari tras penoso error
- hace 8 minutos
¡Traición a Valtteri Bottas! Lewis Hamilton ELOGIA a Checo Pérez
- hace 24 minutos
Lo ÚLTIMO sobre el CONTRATO de Kimi Antonelli en Mercedes
- hace 32 minutos
Ferrari ADMITE la DECEPCIÓN con Lewis Hamilton
- hace 52 minutos
URGENTE: Ferrari en CRISIS tras CONFIRMARSE la SALIDA de varias figuras
- 1 hour ago
Carlos Sainz pudo ARRUINAR la CARRERA de Kimi Antonelli
- 1 hour ago
Más leído
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
- 6 septiembre
El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
- 1 septiembre
¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!
- 25 agosto
Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine
- 24 agosto
ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
- 5 septiembre
URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
- 4 septiembre