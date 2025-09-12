Ferrari ADMITE la DECEPCIÓN con Lewis Hamilton

Desde Ferrari han admitido finalmente que la llegada de Lewis Hamilton no generó el cambio que se esperaba.

En entrevista con la revista alemana Auto Motor und Sport, Fred Vasseur explicó lo cerca que está Ferrari de alcanzar lo que él considera su versión “ideal” del equipo y subrayó que su trabajo en la Scuderia nunca terminará: "Si en algún momento creyésemos haber alcanzado nuestro objetivo, sería el comienzo del final", afirmó.

Asimismo, destacó la labor de McLaren diciendo: "McLaren está haciendo un trabajo fantástico. No se trata de tener algún arma secreta que les aporte una ventaja abismal, sino de haber perfeccionado diez aspectos que, individualmente, suman unos 20 milisegundos."

Refiriéndose a las críticas sobre una temporada inicial poco prometedora de Hamilton con el rojo, Vasseur concluyó: "Debemos mantener nuestro enfoque en mejorar en todos los ámbitos. Sería ingenuo pensar que una sola persona puede obrar milagros. No existe una fórmula mágica, pero estamos en el camino correcto."

Relacionado: URGENTE: Ferrari en CRISIS tras CONFIRMARSE la SALIDA de varias figuras

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!