Voz autorizada HUMILLA a Ferrari tras penoso error
Ferrari ha sido humillado por una voz autorizada dentro de Italia tras uno de los peores errores cometidos durante la temporada 2025.
Luca di Montezemolo, ex presidente de la Scuderia, en entrevista con Motorsport habló sobre la crisis que atraviesa el equipo italiano: "Tuve suerte de no ser el presidente de un Ferrari que vio dos coches descalificados por dos motivos diferentes en el mismo GP.
"Creo que al día siguiente habría destrozado algo importante en Maranello. Lo que me entristece hoy es ver un Ferrari sin líder. No hay liderazgo y, sobre todo, veo que le falta un alma fuerte y decidida.
"Habría sido mejor si Binotto hubiera podido continuar. Menos anuncios y más resultados. Se hacen anuncios que a menudo generan expectativas excesivas, pero primero debemos obtener resultados", señaló.
¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de Italia?
El Gran Premio de Italia vio una carrera en la que Max Verstappen demostró ser el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mediocre coche, mientras que Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla. Sin embargo, McLaren intervino para evitar que Piastri se alzara con el título.
El domingo en Monza tuvo un comienzo caótico, con Nico Hulkenberg obligado a retirarse tras la vuelta de formación. Antonelli, sin duda el mejor novato de la temporada hasta el momento, tuvo una tarde agridulce, terminando noveno tras otra penalización en pista.
Los pilotos españoles tuvieron una tarde decepcionante: Alonso no terminó la carrera y Carlos Sainz quedó muy lejos de los puntos, mientras que Alex Albon sigue escalando posiciones en el Campeonato Mundial de Pilotos.
Para Ferrari, fue una buena carrera, pero no la que esperaban ante su afición, con Lewis Hamilton sexto y Charles Leclerc cuarto.
1. Max Verstappen 303 puntos
2. Lando Norris 241 puntos
3. Charles Leclerc 217 puntos
4. Óscar Piastri 197 puntos
5. Carlos Sainz 184 puntos
6. Lewis Hamilton 164 puntos
7. Sergio Pérez 143 puntos
8. George Russell 128 puntos
9. Fernando Alonso 50 puntos
10. Lance Stroll 24 puntos
11. Nico Hülkenberg 22 puntos
12. Yuki Tsunoda 22 puntos
13. Daniel Ricciardo 12 puntos
14. Pierre Gasly 8 puntos
15. Oliver Bearman 6 puntos
16. Kevin Magnussen 6 puntos
18. Alexander Albon 6 puntos
17. Esteban Ocón 5 puntos
19. Zhou Guanyu 0 puntos
20. Franco Colapinto 0 puntos
21. Valtteri Bottas 0 puntos
