Esta fue la forma en la que Checo CAMBIÓ los planes de Cadillac F1

Cadillac tenía previsto iniciar su aventura en la F1 en 2026 apostando por un dúo formado por un piloto veterano y uno joven. Sin embargo, la llegada de Sergio Pérez cambió estos planes desde el principio.

El CEO Dan Towriss comentó a Sky Sports que en las entrevistas se cuestionó a Pérez en detalle: ¿estás listo para volver a competir?, ¿en qué punto se encuentra tu carrera?, ¿cuáles son tus ambiciones?, ¿te entusiasma este proyecto? Y, además, se habló de qué deseaba lograr y qué le faltaba demostrar en la pista.

Towriss aseguró que las conversaciones con Pérez convencieron a Cadillac de que, junto a Bottas—quien también generaba pocas dudas—él era la opción ideal, dejando de lado al piloto más joven que habían considerado.

Durante ese diálogo, su experiencia brilló con luz propia y marcó la diferencia frente a quienes aún no habían tenido un asiento en la F1.

Pérez regresa a la F1

Con un extenso recorrido en la máxima categoría, Pérez ha competido para Sauber, Mercedes McLaren, Force India y Racing Point.

En 2020, logró convencer a Red Bull de renunciar a la idea de apostar por un joven junto a Max Verstappen y, en cambio, optar por un piloto experimentado.

Sus actuaciones en 2021 y 2022 corroboraron su valía, aunque en 2023 y especialmente en 2024 sus resultados fueron menores.

Al final de 2024, Red Bull puso fin a su etapa con el mexicano, quien estuvo ausente en 2025. Ahora, un contrato a largo plazo con Cadillac marca su esperado regreso en 2026.

