Mercedes pone en RIESGO el futuro de Antonelli en la F1

Last weekend en Italia, el Gran Premio dejó a Toto Wolff calificando el fin de semana de Mercedes en Monza como “insatisfactorio”.

En lugar de respaldar a sus pilotos tal como esperaba, Wolff aprovechó la rueda de prensa para manifestar su decepción, especialmente hacia Kimi Antonelli, tras otro resultado que dejó mucho que desear para el novato.

El pasado viernes en Monza, el piloto de 19 años volvió a encallar su W16 en la gravilla, situación similar a lo ocurrido en Zandvoort una semana antes. Aunque logró recomponerse y sumar puntos el domingo, Wolff sigue exigiendo mejoras notables de Antonelli para que el conjunto funcione a la perfección.

“Todo tiene que encajar: neumáticos, chasis y pilotos deben trabajar en armonía. Si uno falla, se pierde; si falla más de uno, se ve comprometida cualquier posibilidad de victoria”, señaló el jefe de equipo al ser consultado sobre lo ocurrido en Italia.

Ninguno de los dos pilotos ha asegurado oficialmente su contrato con los Silver Arrows para 2026. Mientras circulan informes en que Russell podría estar retrasando su acuerdo, aún se desconoce si el novato logrará conservar su escalón en el equipo.

Rosberg analiza los inquietantes comentarios de Wolff

Durante el podcast de Sky Sports F1, Nico Rosberg abordó las declaraciones poco habituales de Wolff y advirtió sobre el riesgo que esto supone para el joven italiano.

Con experiencia en el equipo de Mercedes, habiendo competido junto a leyendas como Michael Schumacher y Lewis Hamilton, Rosberg conoce bien cuándo el jefe está insatisfecho.

“Lo que se debe hacer es darle a Kimi el tiempo y el espacio necesarios para calmar los ánimos, evitando críticas públicas. Este cambio de tono en Toto no es casualidad: detrás siempre hay una razón. Quizás quiera presionar a Kimi y a su entorno para que reconsideren su enfoque”, comentó Rosberg.

“Aunque Kimi es, sin duda, un talento generacional, se enfrenta a dificultades mayores de lo que imaginábamos. Sin embargo, el tiempo corre y la presión para obtener resultados solo aumentará”.

