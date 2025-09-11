¡Hamilton y Verstappen apuntan a COMPRAR un equipo!

Lewis Hamilton y Max Verstappen se preparan para un nuevo desafío: adentrarse en el mundo de la propiedad de equipos de automovilismo, según indican diversos informes.

Con 11 campeonatos mundiales entre ambos, Hamilton y Verstappen se han consolidado como dos de los pilotos más exitosos en la historia de la F1 y protagonizaron una rivalidad intensa durante la temporada 2021.

Ese año, Verstappen superó a Hamilton en una final de temporada polémica en el Gran Premio de Abu Dhabi. Desde entonces, el neerlandés ha conseguido tres títulos consecutivos, mientras que el británico suma tan solo dos victorias tras aquella jornada decisiva.

Actualmente, Hamilton compite para Ferrari y persigue de nuevo el reto de alcanzar un histórico octavo campeonato mundial. Sin embargo, a sus 40 años el piloto británico también explora nuevas oportunidades más allá de la F1.

Según Autosport, Hamilton considera involucrarse en MotoGP adoptando el rol de dueño de equipo, y se comenta que Verstappen podría estar interesado en una aventura similar.

Estas propuestas surgen tras la adquisición de MotoGP por parte de Liberty Media, titular de los derechos comerciales de la F1, lo que hace prever que la categoría pueda experimentar un crecimiento similar al que ha conocido la Fórmula 1.

El exdirector de equipo de F1, Guenther Steiner, ya dio el paso hacia la propiedad al asumir la dirección general del equipo Tech3, y ahora se especula con que Hamilton y Verstappen podrían competir para liderar un proyecto parecido con un escuadrón distinto.

El interés de Hamilton por las carreras de motos

Durante su etapa en Mercedes, Hamilton se hizo famoso por cerrar circuitos para disfrutar de días de pista junto a Peter Bonnington y otros compañeros del equipo, recorriendo la pista en impresionantes superbikes.

El piloto británico también ha reconocido la influencia del legendario Valentino Rossi, nueve veces campeón mundial del GP de Moto, a quien ha rendido tributos en repetidas ocasiones.

Por su parte, Verstappen es un auténtico apasionado del automovilismo, siendo ya dueño de un equipo de GT3 y contando además con su propia escudería de simracing.

En declaraciones a Autosport, el representante de Verstappen, Raymond Vermeulen, manifestó: "Max es un gran entusiasta de las carreras. Con su equipo Verstappen.com, está profundamente implicado en la división GT3. No es ningún secreto que también le atrae la MotoGP, pero por el momento la idea de adquirir un equipo resulta poco realista. Todo tendría que encajar perfectamente, y las probabilidades de que eso suceda en el corto plazo son mínimas."

