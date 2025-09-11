¿Habrá una dupla Verstappen-Antonelli en Mercedes? Esto es lo ÚLTIMO que se sabe

En el último episodio del podcast Raceteam de GPFans, el presentador Remy Ramjiawan y Lars Leeftink analizaron la situación del joven piloto Kimi Antonelli. Aunque sus inicios en la Fórmula 1 mostraron cierto potencial, sus errores se han acumulado y las críticas no se hacen esperar.

Según Leeftink, Monza no fue la excepción. El fin de semana comenzó con un accidente que le hizo perder una sesión de entrenamiento, algo sumamente perjudicial para un novato que necesita acumular vueltas y experiencia. A esto se sumó un mal arranque, lo que minó aún más su confianza.

Antonelli ha reconocido no tener suficiente sensación en la pista y admite que se excede en sus maniobras. El piloto tiende a intentar recuperar fallos en lugar de evitarlos, y comparándolo con Russell, se hace evidente que debería mantenerse a la altura de su rival.

Durante los primeros seis o siete entrenamientos mostró una gran consistencia, pero ese nivel se ha perdido. Al debatirse el futuro inmediato, surgió la pregunta de si Toto Wolff debería reemplazar al novato. Sin embargo, Ramjiawan descarta esa posibilidad.

Teoría de contrato en Mercedes

Leeftink plantea otro escenario posible: Mercedes ofrecería a Russell un contrato de dos años, hasta 2027. En el caso de que Verstappen se sumase al equipo, ambos pilotos podrían compartir la pista durante al menos un año, mientras que Antonelli quedaría temporalmente desplazado, formando finalmente un dúo Verstappen–Antonelli a partir de 2028. Considera impensable un contrato de tan solo un año para Russell.

Ramjiawan comparte en parte esa visión, aunque advierte el dilema que supone. “Ese escenario puede tener sentido si se formaliza el contrato, pero resulta contradictorio, ya que Mercedes eligió a Antonelli con pleno conocimiento de que un novato comete errores y degrada el coche. Es parte del proceso y debemos apoyarlo”, explica.

Leeftink puntualiza que Mercedes actuaría de igual manera en cualquier situación. No obstante, si Verstappen se hiciera disponible, se trataría de una oportunidad casi irrepetible.

“A excepción de Verstappen, sinceramente no imagino a ningún otro piloto por el que Mercedes reservaría a Antonelli, a no ser que McLaren decida soltar a sus pilotos”, concluye.

