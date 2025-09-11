¡Wolff admite el ERROR de Mercedes con Antonelli!

Toto Wolff reconoció que cometió un error al presentar a Kimi Antonelli en el equipo Mercedes de Fórmula 1.

El joven piloto debutó en la sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia 2024 y fue recibido con enormes expectativas, siendo apodado el "próximo Max Verstappen" y considerado una auténtica promesa del automovilismo.

Sin embargo, el espectáculo se vio truncado al poco comenzar la sesión, cuando el italiano perdió el control en la curva Parabolica y sufrió un accidente. Aun con este traspié, tanto el equipo como Wolff han ofrecido su apoyo, subrayando que la presión a la que se expuso el piloto fue desmedida.

Wolff admitió: "Creo que hemos puesto a Kimi bajo la máxima presión". El jefe del equipo reconoció que presentarlo en Monza hace un año fue una decisión arriesgada, aunque no se cuestionó la capacidad de conducción del piloto.

Al analizar la situación, Wolff comentó que haberlo incluido en la sesión de FP1 en Monza parecía una buena idea, ya que, de haber completado la vuelta sin incidentes, habría sido sensacional y le habría proporcionado una gran dosis de confianza. "Si hubiera sellado la vuelta sin problema, el resultado habría sido extraordinario", afirmó el directivo.

El director puntualizó que, al formar parte de un equipo tan visible como Mercedes, donde tanto los resultados como el rendimiento del compañero son evidentes, Antonelli se encuentra constantemente bajo la lupa mediática.

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

Wolff confirma el futuro de Antonelli

Por otro lado, el piloto todavía no tiene un contrato con Mercedes para la temporada 2026. Su rendimiento en las últimas carreras ha suscitado dudas acerca de la prematura promoción que recibió.

Desde aquel accidente en la primera vuelta contra Max Verstappen en el Gran Premio de Austria, Antonelli ha acumulado salidas tempranas en la clasificación y errores que le han costado puntos importantes en el campeonato.

La gran presión a la que se enfrenta Antonelli

A pesar de la falta de experiencia, Wolff mantiene su confianza en el piloto y aseguró a los medios que el joven es una inversión a largo plazo para el equipo. "El equipo sigue creyendo en él; lo que necesita es tiempo", afirmó con convicción.

En conclusión, Wolff subrayó que la trayectoria adoptada no se modificará a causa de un fin de semana de carrera o una sesión complicada. "A corto plazo podemos decir que la situación no ha sido la ideal, pero Kimi es una inversión a largo plazo", sentenció el director del equipo.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!