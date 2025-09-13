TERRIBLES noticias para el ASIENTO de Kimi Antonelli en Mercedes

Simon Lazenby, presentador e informador de Sky Sports F1, ha revelado que Mercedes ya tiene claro su plan para 2027: contar con George Russell y Max Verstappen, lo que implicaría que Andrea Kimi Antonelli quedaría desplazado, al menos a partir de esa temporada.

En una entrevista con Metro, Lazenby explicó la información obtenida a través de su trabajo para el medio británico: "Pronto oirán que Mercedes retiene a George. Me sorprendería que Kimi y George no firmen para 2026.

"Pero en 2027… Me pregunto si las palabras que dijo Russell fueron presagiosas. Consideren los problemas que ha tenido Antonelli; sigue siendo un novato. Han invertido mucho en ambos, pero al comparar el rendimiento de George con el de Kimi este año, ¿preferirían a Kimi o apostarían por la dupla de Max y George?"

Según Lazenby, Verstappen, quien nunca ha tenido un compañero a su nivel (Daniel Ricciardo fue el único que se acercó), se verá realmente desafiado por Russell en Mercedes: "Max es probablemente el mejor piloto de la parrilla, pero no se puede subestimar a George.

"Este año ha tenido una temporada impresionante y, a pesar de la presión de la llegada del joven Kimi, siguió adelante con determinación. George no tiene miedo de Verstappen, y sería fascinante verlos competir en coches equiparables, especialmente al inicio, cuando Max quizá no disponga del auto ideal."

Lazenby no deja lugar a dudas: en 2027, Mercedes y Toto Wolff optarán por el dúo formado por Verstappen y Russell: "Mercedes y Toto siempre quisieron evitar un ambiente tóxico, como ocurrió entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton en el pasado.

"Si consiguen mantener las cosas bajo control, es algo evidente: a partir de 2027 será Max y George. Aunque Red Bull tiene contrato con él hasta 2028, existen cláusulas de rendimiento que se endurecerán el próximo año. Ya lo veo acontecer, y ¿no sería espectacular?", apuntó.

¿Por qué Kimi Antonelli es llamando el 'Nuevo Max Verstappen'?

Kimi Antonelli, nacido en 2006, proviene de un pedigrí de carreras. Su padre, Marco, era piloto y propietario de AKM Motorsport, un equipo que compite en el Campeonato italiano de F4.

La carrera de Antonelli comenzó a la edad de siete años en los karts, donde rápidamente mostró un talento excepcional y ganó la Gran Final Internacional EasyKart dos años después.

Tras esta promesa inicial, Antonelli perfeccionó sus habilidades en la serie WSK y, en 2018, ganó la final de la WSK Champions Cup 60 Mini y también obtuvo la victoria en la final internacional de la Copa ROK.

Al año siguiente, Antonelli dominó la WSK Super Master Series y la Euro Series, incluso terminando quinto en su primera aparición en el Campeonato Mundial de la FIA. Estos logros llamaron la atención del jefe de Mercedes, Toto Wolff, quien lo inscribió en la Mercedes Junior Academy.

Antonelli luego hizo la transición a los monoplazas en 2021 y se sumergió en los campeonatos de F4 de Italia y de los Emiratos Árabes Unidos. Si bien su campaña italiana le valió podios, fue en los Emiratos Árabes Unidos donde realmente brilló, consiguiendo dos victorias y terminando tercero en la general.

Al año siguiente, Antonelli regresó a la escena de la F4 italiana, esta vez como una fuerza dominante. Barrió el campeonato y ganó el título con la asombrosa cifra de 13 victorias y poles en todas las carreras, excepto en un puñado. También replicó este éxito en la serie ADAC F4, ganando el título con nueve victorias en carreras y 12 podios.

Todos estos éxitos lo han catapultado a tener un lugar dentro de la parrilla de la Fórmula 1 junto a Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, entre otros. Por ejemplo, Lewis ha sido uno de los que lo ha arropado y el español bicampeón del mundo también se ha pronunciado sobre su presencia.

