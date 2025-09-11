¡Exigen MEDIDAS contra Kimi Antonelli por su crisis en Mercedes!

Han salido a exigir medidas en contra de Andrea Kimi Antonelli por su crisis dentro de Mercedes.

Durante el podcast de Sky Sports F1, el excampeón Nico Rosberg compartió su visión sobre el estado mental de Antonelli, rememorando su propia experiencia en Mercedes.

Según Rosberg, el piloto muestra una personalidad similar a la de Lando Norris o incluso la que él mismo tenía en sus inicios, siendo más vulnerable y tendiente a fijarse en lo negativo, lo que le hace temer no estar a la altura.

Rosberg recordó cómo, tras una excelente sesión de clasificación –donde Antonelli se quedó a apenas unas milésimas de George Russell– el joven se centró en el error cometido en FP2 en lugar de celebrar sus aciertos.

“Podría haberse alegrado por estar a la altura de un gran competidor, pero se quedó hablando de ese fallo, algo que le sigue afectando”, señaló el excampeón. En sus palabras, alguien debería aconsejarle cambiar el enfoque: dejar atrás lo negativo y centrarse en lo bueno.

“Es tan sencillo como decirle: ‘Kimi, concentra tu energía en lo positivo y deja de revivir los errores del pasado’. Ese cambio tendría un gran impacto”, agregó Rosberg, quien incluso consideró escribirle personalmente para ofrecerle ese consejo.

¿Por qué Kimi Antonelli es llamando el 'Nuevo Max Verstappen'?

Kimi Antonelli, nacido en 2006, proviene de un pedigrí de carreras. Su padre, Marco, era piloto y propietario de AKM Motorsport, un equipo que compite en el Campeonato italiano de F4.

La carrera de Antonelli comenzó a la edad de siete años en los karts, donde rápidamente mostró un talento excepcional y ganó la Gran Final Internacional EasyKart dos años después.

Tras esta promesa inicial, Antonelli perfeccionó sus habilidades en la serie WSK y, en 2018, ganó la final de la WSK Champions Cup 60 Mini y también obtuvo la victoria en la final internacional de la Copa ROK.

Al año siguiente, Antonelli dominó la WSK Super Master Series y la Euro Series, incluso terminando quinto en su primera aparición en el Campeonato Mundial de la FIA. Estos logros llamaron la atención del jefe de Mercedes, Toto Wolff, quien lo inscribió en la Mercedes Junior Academy.

Antonelli luego hizo la transición a los monoplazas en 2021 y se sumergió en los campeonatos de F4 de Italia y de los Emiratos Árabes Unidos. Si bien su campaña italiana le valió podios, fue en los Emiratos Árabes Unidos donde realmente brilló, consiguiendo dos victorias y terminando tercero en la general.

Al año siguiente, Antonelli regresó a la escena de la F4 italiana, esta vez como una fuerza dominante. Barrió el campeonato y ganó el título con la asombrosa cifra de 13 victorias y poles en todas las carreras, excepto en un puñado. También replicó este éxito en la serie ADAC F4, ganando el título con nueve victorias en carreras y 12 podios.

Todos estos éxitos lo han catapultado a tener un lugar dentro de la parrilla de la Fórmula 1 junto a Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, entre otros. Por ejemplo, Lewis ha sido uno de los que lo ha arropado y el español bicampeón del mundo también se ha pronunciado sobre su presencia.

