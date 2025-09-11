Redes EXPLOTAN por posible pista del RETIRO de Lewis Hamilton

La declaración de un directivo de la Fórmula 1 ha encendido rumores sobre una posible retirada de Lewis Hamilton.

No han faltado, sin embargo, los rumores de una retirada antes de que caduque su contrato. En una publicación en X, el director del equipo Williams, James Vowles, compartió una foto junto a Hamilton y expresó: "Siempre guardaré gratos recuerdos de todas las victorias y campeonatos junto a Lewis; él es, y siempre será, una fuente de inspiración para mí."

La publicación llevó a muchos aficionados a pensar que el astro de Ferrari estaba a punto de anunciar su retiro. Algunos usuarios comentaron: "Con este tuit, pensé que Hamilton dejaba la F1" o "Por un segundo creí que se había retirado", mientras otros se sorprendían por el inesperado comentario en una tarde cualquiera.

A pesar de todo, parece claro que Hamilton no ha dejado de lado su compromiso y seguirá defendiendo los colores de Ferrari hasta el final de la temporada 2026.

I will always hold fond memories of all the wins and championships with Lewis; he is, and always will be, a source of inspiration for me. pic.twitter.com/mYEC6SKRjf — James Vowles (@JV_F1) September 9, 2025

Relacionado: El BRUTAL gesto de Lewis Hamilton con los tifosi de Ferrari

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!