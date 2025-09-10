Los problemas de Mercedes que AFECTAN a Antonelli y Russell
El ambiente dentro de Mercedes no parece ser el adecuado para sus dos pilotos, George Russell y Andrea Kimi Antonelli, lo cual dificulta mucho tener mejores resultados.
El ex piloto de Fórmula 1 y actual comentarista, Martin Brundle, asegura que George Russell ha sido marcado este año por los constantes rumores sobre una posible llegada de Max Verstappen a Mercedes.
Russell tomó el relevo en Mercedes tras la marcha de Lewis Hamilton a Ferrari. Junto al novato Kimi Antonelli, lucha por alcanzar la segunda posición en el campeonato de constructores.
Sin embargo, el futuro de Russell en el equipo se vio amenazado antes del verano, cuando circularon persistentes rumores de que Mercedes quería apartar a Verstappen de Red Bull.
Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!
George en busca de estabilidad y Antonelli sigue en el foco
Una eventual incorporación del cuatro veces campeón del mundo habría obligado a que Russell, y no Antonelli, cediera su plaza. Finalmente, Verstappen decidió quedarse en Red Bull, al menos hasta el próximo año, lo que devolvió momentáneamente la calma en Brackley.
No obstante, Brundle confía en que toda esa incertidumbre dejó su huella. Durante la transmisión de Sky Sports F1 en Monza comentó: "Hace tiempo que tenía a George bajo mi radar. Se nota que no es feliz y ha sido realmente afectado por todo el asunto de Max durante el verano."
Brundle sostiene que Mercedes pudo haber evitado gran parte del revuelo interno. "Si miras la serenidad de McLaren y otros equipos, quedará claro que los problemas surgidos en la alineación de pilotos han afectado el ambiente del equipo", afirma.
Por ahora, Mercedes opta por mantener a la actual dupla, aunque el nuevo contrato de Russell aún está pendiente. En cuanto a Antonelli, a pesar de su rendimiento irregular y sus dificultades en Monza, Brundle vislumbra futuro en el joven italiano, al punto de decir: "Yo lo escogería sin dudarlo."
