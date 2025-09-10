¡Logró lo impensado! Hamilton está cada vez más cerca de cumplir su MAYOR sueño

El gran sueño de Lewis Hamilton está a punto de convertirse en realidad, llevar la Fórmula 1 al continente africano.

La Fórmula 1 se acerca a un tan esperado regreso al continente africano, ya que el gobierno de Sudáfrica ha aprobado oficialmente la solicitud para competir por la organización de una carrera.

En décadas pasadas, Sudáfrica acogió competencias en los años 60 hasta mediados de los 80, pero se retiró del calendario en protesta contra el régimen del apartheid, para volver brevemente en 1992 y 1993.

A partir de 1967 la serie se disputó en Kyalami, un circuito al norte de Johannesburgo. Las instalaciones, antes anticuadas, han sido modernizadas a estándares de Grado 1, lo que anticipa que en el futuro se pueda dar el regreso de este histórico recinto.

Recientemente, el gabinete sudafricano aprobó la petición del departamento de deportes del gobierno para pujar por una carrera en Kyalami en 2027. Durante la conferencia de prensa, la ministra en la Presidencia, Khumbudzo Ntshavheni, anunció que la propuesta tendría una duración de tres años a partir de 2027. Asimismo, explicó que el proyecto cuenta con el respaldo financiero del reconocido sector privado del país, lo que favorecerá la creación de empleo y el desarrollo económico. Ntshavheni subrayó que concederle a Sudáfrica la oportunidad de optar por el prestigioso Gran Premio de Fórmula 1 es un reconocimiento a su relevancia internacional y una muestra de confianza en la nación.

Sudáfrica afronta un duro desafío para la F1

A pesar de contar con la confirmación de la candidatura, los organizadores aún deberán superar varios obstáculos para que Kyalami vuelva a figurar en el calendario de la F1.

El calendario ya está sumamente cargado, siendo 2025 una de las temporadas más largas en la historia, y numerosos circuitos tienen contratos que se extienden más allá de 2027.

Además, nuevos recintos se encuentran a la espera para integrarse al calendario, como los que se disputarán en Madrid, Tailandia y un nuevo trazado en Arabia Saudita. Kyalami compite ahora con otros circuitos, entre ellos Malasia, Portugal y Turquía, que han sido mencionados recientemente entre los candidatos a volver. Lo que podría favorecer el regreso de Kyalami es el creciente interés por celebrar una carrera en el único continente que aún no acoge un evento de F1, haciendo que la temporada sea verdaderamente global.

El jefe de la competición, Stefano Domenicali, ha manifestado su deseo de incluir una carrera en África, mientras que el siete veces campeón mundial, Lewis Hamilton, espera poder competir en el continente antes de retirarse.

