Toto Wolff critica la TERRIBLE elección de Hamilton

El director de Mercedes, Toto Wolff, ha expresado su desacuerdo con una de las decisiones tomadas por Lewis Hamilton en Ferrari.

Desde que abandonó Mercedes, Wolff se ha convertido en uno de los mayores apoyos del piloto, recordándonos que el campeón aún posee esa magia de antaño, pese a un primer año bastante deslucido en la escudería italiana.

El Gran Premio de Hungría fue, en particular, un episodio difícil para Hamilton. Tras quedar eliminado en la segunda parte de la clasificación, el británico se autodenominó “inútil” y llegó a sugerir que Ferrari debería prescindir de él. Hablando con los medios, Wolff declaró que esos comentarios fueron un error y los calificó como una “elección terrible”.

“Me pareció absurdo que dijeras eso, y se lo dejé claro tanto esa noche como al día siguiente”, afirmó. “Porque, a fin de cuentas, sigue siendo considerado el mejor de todos los tiempos. ¿Acaso has oído alguna vez a Michael Jordan decir de sí mismo que es inútil y que debe ser reemplazado? ¡Por supuesto que no!”

Hamilton es una persona que no teme mostrar lo que siente, y eso es algo admirable. Su capacidad para expresar sus emociones es precisamente lo que lo ha convertido en la superestrella que conocemos.

Sin embargo, en mi opinión, esa declaración fue muy desafortunada, ya que no se corresponde con la realidad. Aunque se jubile, seguirá siendo el mejor de todos los tiempos; su paso por Ferrari pasará inadvertido comparado con su legado. Al fin y al cabo, ¿quién se fija en una etapa tan breve como la de Schumacher en Mercedes?

Hamilton y Ferrari: el reflejo de Schumacher en Mercedes

Wolff rememoró la etapa que vivió Schumacher en Mercedes, desde 2010 hasta 2012, un periodo en el que el siete veces campeón no consiguió ni una victoria para el equipo. De manera similar a lo que ocurre con Hamilton en Ferrari frente a Charles Leclerc, Schumacher demostró no tener la misma rapidez que su compañero de equipo, Nico Rosberg, quien cosechó cinco podios y una victoria durante su estancia junto a la leyenda de la F1.

En realidad, a lo largo de una temporada en Mercedes, Schumacher nunca logró superar a Rosberg. En 2010, el joven piloto terminó la campaña con 142 puntos, dejando al campeón en 72. Sin embargo, al repasar la carrera de Schumacher, nadie lo recuerda como el piloto que perdió su brillo en Mercedes o que fue superado por su compañero.

Se le recuerda, en cambio, por sus gloriosos años en Ferrari, donde ganó siete campeonatos mundiales, un recordatorio oportuno para Hamilton. Al igual que Schumacher, Hamilton es siete veces campeón del mundo y dominó una era junto a un único equipo.

Ahora, en la fase final de su carrera en su nueva escudería, se encuentra superado por un compañero más joven. Si lo que nos enseñó la trayectoria de Schumacher sirve de guía, la etapa de Hamilton en Ferrari –si continúa por el mismo rumbo– será apenas una anécdota en el extenso legado que ha forjado en la Fórmula 1.

