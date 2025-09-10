Ferrari HUMILLA a Charles Leclerc con Lewis Hamilton

Ferrari dejó un mensaje a Charles Leclerc que lo deja muy mal parado en comparación con Lewis Hamilton.

Hablando con la prensa tras el pasado Gran Premio de Italia, Fred Vasseur dijo lo siguiente sobre el ritmo de ambos corredores: "Russell subió al podio un par de veces esta temporada. Sí, podemos esperar que [Lewis] esté en el podio.

"Al final, el ritmo fue mejor desde el principio que el de Charles, y el ánimo era mejor. Durante la carrera, luchó con Russell hasta la vuelta 30. Eso significa que volvió a estar en mejor posición.

"Y creo que la energía que recibió de los tifosi el miércoles en Milán fue algo muy especial para él. No sé si era lo que esperaba de él, o no sé qué esperaba de esto, pero fue algo extraordinario. Creo que esto le dio un impulso extra durante todo el fin de semana", señaló.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

