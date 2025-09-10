ATENCIÓN: Aseguran que PELIGRA el FUTURO de Kimi Antonelli

Han asegurado que el futuro de Andrea Kimi Antonelli estaría en peligro si continúa con su crisis de malos resultados.

Jhonny Herbert, ex piloto, le dijo lo siguiente a Racing Tipster sobre la situación del corredor italiano: “Errores de nuevo. Es un tema recurrente del que Antonelli no parece poder librarse. Cuanto más dura esto, más te carcome mentalmente.

“Tienes a George haciendo su trabajo. Luego escuchas las críticas que vienen de fuera de tu garaje, y dentro de la burbuja de la F1, y luego fuera de ella, y tienes que ser capaz de rectificar.

“Sé que se habló mucho durante el descanso sobre cómo Mercedes va a apoyar a Kimi. Bueno, el apoyo estuvo ahí desde la primera carrera. Nunca ha faltado apoyo. Depende de él ser capaz de absorber toda la presión que tienes sobre ti y luego dejar de cometer esos pequeños errores tontos que entran en juego.

“Digo pequeños errores tontos porque lo son. Solo nos remontamos a lo que pasó en Holanda. Fue una decisión loca y absurda que nunca debería haber pasado por su cabeza.

"Pero por alguna razón, estos pequeños errores, errores mentales al tomar decisiones, son demasiado frecuentes. Va a sufrir por ello. Potencialmente, va a perder la oportunidad de tener una larga carrera en la Fórmula 1", señaló.

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de Italia?

El Gran Premio de Italia entregó una carrera donde Max Verstappen demostró porqué es el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mal auto, mientras Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla, pero McLaren intervino para no darle el título a Piastri.

El domingo en Monza inició de manera caótica con Nico Hulkenberg teniendo que abandonar después de la vuelta de formación. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que terminó en la novena posición después de una nueva sanción en la pista.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mala, ya que Alonso no acabó la carrera y Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos, mientras que Alex Albon sigue escalando en el Mundial de Pilotos.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, fue una buena carrera, pero no lo que buscaban ante su gente, ya que Lewis Hamilton terminó sexto y Charles Leclerc acabó cuarto en la carrera.

1. Max Verstappen 303 puntos

2. Lando Norris 241 puntos

3. Charles Leclerc 217 puntos

4. Óscar Piastri 197 puntos

5. Carlos Sainz 184 puntos

6.Lewis Hamilton 164 puntos

7. Sergio Pérez 143 puntos

8.George Russell 128 puntos

9. Fernando Alonso 50 puntos

10. Lance Stroll 24 puntos

11. Nico Hülkenberg 22 puntos

12. Yuki Tsunoda 22 puntos

13. Daniel Ricciardo 12 puntos

14. Pierre Gasly 8 puntos

15. Oliver Bearman 6 puntos

16. Kevin Magnussen 6 puntos

18. Alexander Albon 6 puntos

17. Esteban Ocón 5 puntos

19.Zhou Guanyu 0 puntos

20. Franco Colapinto 0 puntos

21. Valtteri Bottas 0 puntos

