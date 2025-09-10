¡Enorme noticia para Checo! Cadillac ADELANTA operaciones de F1

Cadillac no está perdiendo ni un segundo de tiempo para tener todo de la mejor manera posible para Checo Pérez y Valtteri en su temporada como nueva escudería de Fórmula 1 e incluso ya simulan Grandes Premios en tiempo real.

A partir del domingo pasado en Monza, Cadillac simularán en tiempo real estar en los Grandes Premios que corre la F1 durante esta temporada.

Esto ayuda a los ingenieros de la escudería como entrenamiento a vivir la presión dentro de un fin de semana de carreras para prepararlos para el 2026 cuando tengan que trabajar con Checo y Bottas.

Con más de 50 empleados de la escudería trabajando en esto desde las instalaciones de Estados Unidos y Reino Unido, el onceavo equipo de la parrilla busca estar a la altura de sus dos experimentados pilotos.

¿Cómo funciona la simulación de Cadillac para los Grandes Premios?

Con la particularidad de que no tienen aún un diseño de auto propio como para tomar sus propias métricas, el especialista en datos y analítica, Lucas Corsino, ha explicado la teoría detrás de la simulación de Cadillac.

De acuerdo a Corsino, la escudería norteamericana estará simulando un ritmo promedio para con eso poder desarrollar 'su estrategia' a utilizar dentro de un escenario de carrera.

Es decir, al obtener datos como la degradación promedio de los neumáticos de cada compuesto utilizado en la ronda de prácticas libres real, les permite a los ingenieros adecuar el modelo de carrera para correr en la simulación.

Además, el staff de Cadillac trabaja en sus propias paradas de pits y estrategias durante la carrera real del domingo, de decir, ponen 2 autos digitales simulados a correr contra los otros 20 autos reales y de esa manera se obtienen resultados reales.

