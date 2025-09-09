La DEMOLEDORA calificación que recibió Ferrari tras el GP de Italia

Ferrari ha recibido una crítica sorprendente por parte de la prensa italiana sobre su actuación en el Gran Premio de Italia.

La presión sobre el equipo más exitoso de la F1 se intensifica en su carrera de casa en Monza, donde los apasionados tifosi esperaban al menos un piloto capaz de alegrar el icónico podio.

Sin embargo, Charles Leclerc solo logró terminar en cuarta posición, mientras que el nuevo piloto de Ferrari, Lewis Hamilton terminó sexto tras remontar desde el décimo puesto durante la carrera.

El rendimiento de Hamilton se vio mermado por una sanción que lo relegó cinco posiciones en la parrilla, consecuencia heredada del Gran Premio de Holanda del fin de semana anterior.

Su resultado de haber clasificado en quinto quedó reducido a décimo en la salida. La prensa italiana, que desde su llegada ha sido muy crítica con las actuaciones del británico, ha dirigido ahora su enfado directamente al equipo.

En la última evaluación del Corriere della Sera se le otorgó a Hamilton un 7 sobre 10 y a Leclerc un 7,5, reflejando que ambos hicieron lo mejor que pudieron en circunstancias adversas.

Sin embargo, la publicación no dudó en darle a Ferrari la peor nota: un cero. El diario acusó al equipo de “traición” por no ofrecer a sus pilotos un coche capaz de luchar por la victoria en Monza, y también criticó a los tifosi por celebrar en un podio que no era de Ferrari.

“Después de la libre práctica, la propaganda se infló y ensalzó sus logros, pero la decepción del sábado y del domingo fue dolorosa. Este SF-25 demuestra tener demasiados problemas y poco rendimiento. Se acabaron las mentiras; saca lo mejor de ti esta temporada y piensa en 2026. Mientras tanto, los aficionados son acusados de alta traición, pues acudieron a Monza como si se celebrara un título mundial”, manifestaron.

El debut decepcionante de Hamilton

Ambos pilotos aprovecharon al máximo sus oportunidades en el GP italiano a pesar de las limitaciones del SF-25. Leclerc superó una vez más a Hamilton y amplió su ventaja, acumulándose una diferencia de 46 puntos en la clasificación general.

Incluso sin contar la penalización, Leclerc sobreclasificó al piloto de 40 años por duodécima vez en dieciséis Grandes Premios, lo que pone de relieve las dificultades de Hamilton para alcanzar su primer podio con la Scuderia.

Con cinco podios en lo que va de 2025, Leclerc ha regalado a los aficionados de Ferrari algunas celebraciones, mientras que la presión sobre Hamilton no ha cesado.

No cabe duda de que tanto el equipo como el piloto deben recuperar la confianza antes de la temporada 2026, cuando las nuevas regulaciones puedan dar a Ferrari la oportunidad de volver a luchar por victorias.

