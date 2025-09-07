close global

Oscar Piastri, Lando Norris, McLaren, Netherlands, 2025

TODAS las reacciones sobre la polémica de McLaren con Piastri y Norris en Monza

TODAS las reacciones sobre la polémica de McLaren con Piastri y Norris en Monza

Nazario Assad De León
Oscar Piastri, Lando Norris, McLaren, Netherlands, 2025

La decisión de McLaren de ordenar a Oscar Piastri cambiar de posición con Lando Norris durante el Gran Premio de Italia ha encendido la polémica entre los aficionados de la Fórmula 1, quienes calificaron la maniobra de un total disparate.

El mal funcionamiento de un pit stop provocó que Norris perdiera la segunda posición frente a Piastri. Sin embargo, una orden del equipo obligó al piloto australiano a ceder el puesto al británico.

De haberse mantenido en la P2, Piastri habría ampliado su ventaja en el campeonato mundial de pilotos a 37 puntos, pero ahora la diferencia se reduce a tan solo 31 puntos, con ocho carreras aún por disputar en la temporada 2025.

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

Órdenes del equipo McLaren criticadas en Twitter

