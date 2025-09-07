TODAS las reacciones sobre la polémica de McLaren con Piastri y Norris en Monza

La decisión de McLaren de ordenar a Oscar Piastri cambiar de posición con Lando Norris durante el Gran Premio de Italia ha encendido la polémica entre los aficionados de la Fórmula 1, quienes calificaron la maniobra de un total disparate.

El mal funcionamiento de un pit stop provocó que Norris perdiera la segunda posición frente a Piastri. Sin embargo, una orden del equipo obligó al piloto australiano a ceder el puesto al británico.

De haberse mantenido en la P2, Piastri habría ampliado su ventaja en el campeonato mundial de pilotos a 37 puntos, pero ahora la diferencia se reduce a tan solo 31 puntos, con ocho carreras aún por disputar en la temporada 2025.

Órdenes del equipo McLaren criticadas en Twitter

Piastri deja pasar a Norris porque un mecánico no pudo arreglar correctamente los tornillos pic.twitter.com/CTPdX5g4kh — ☈ッ (@TheFergusonWay) 7 de septiembre de 2025

- Norris optó por un pit stop en segundo lugar - McLaren arruinó el pit stop - ¿Realmente Piastri debe cederle el puesto? pic.twitter.com/TDvrEdCxVH — Cytrus 🍋 (@cytrusf1) 7 de septiembre de 2025

No hay forma de que Piastri deba regalar esa posición a Norris… todo este asunto de las “reglas papaya” es un disparate woke — megs❤️‍🔥 (@44megs) 7 de septiembre de 2025

A Norris lo están amparando y mimando en una lucha por el campeonato, en detrimento de un piloto muy superior, Oscar Piastri. Una verdadera vergüenza. Esta contienda debería disputarse entre los dos que realmente lo merecen: Verstappen y Piastri. — Killashaw (@killashaw10) 7 de septiembre de 2025

¿Es Piastri realmente tan ingenuo? ¿No tiene agallas? Sin ningún espíritu de lucha por el campeonato, permitiendo que su rival más cercano lo adelantara. Es realmente desconcertante ver cómo Piastri deja pasar a Norris, ¡vaya sorpresa! — z (@rbrzoe) 7 de septiembre de 2025

Verstappen, Vettel y Hamilton jamás habrían cedido esa posición #ItalianGP — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 7 de septiembre de 2025

