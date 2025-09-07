La SANCIÓN de la FIA que destrozó a Hamilton en el GP de Italia

Lewis Hamilton no supo impresionar en la clasificación para el Gran Premio de Italia, y para colmo, una sanción de la FIA ha empeorado aún más su situación.

El piloto británico solo logró quedar en quinta posición en su debut en Monza con Ferrari, situándose nuevamente detrás de su compañero Charles Leclerc, quien lo ha superado en la clasificación en 12 ocasiones esta temporada.

Para empeorar las cosas, a Hamilton se le ha impuesto una penalización de cinco posiciones, lo que lo relegará al décimo puesto en la parrilla de salida del domingo en el llamado Templo de la Velocidad.

La sanción se le impuso en el Gran Premio de Holanda por no reducir la velocidad durante una zona de bandera amarilla, pero al abandonar la carrera en Zandvoort no tuvo la oportunidad de cumplirla, por lo que se traslada a Italia.

Este duro revés llega en un momento crucial para Hamilton, que aún lucha por conseguir su primer podio con Ferrari desde su fichaje en enero. Con la mirada atenta de los tifosi durante la carrera en casa en Monza, el piloto británico sueña con superar sus problemas y ofrecer a los aficionados un motivo para celebrar en medio de una temporada llena de desafíos.

El sueño de Ferrari de Hamilton

La primera temporada de Hamilton con Ferrari ha dejado mucho que desear. Actualmente se encuentra en el sexto puesto del campeonato de pilotos, con 42 puntos menos que Leclerc.

El reto es mayúsculo y cada carrera cuenta, especialmente con el peso de las expectativas de los seguidores de Ferrari en Monza.

Partiendo desde la décima posición, Hamilton tendrá que superar enormes dificultades para acercarse a los primeros puestos. Mientras tanto, Leclerc arrancará desde cuarto, lo que da a pensar en una posible recuperación inspirada en la sorprendente victoria de 2024.

Max Verstappen tendrá la pole position para el domingo, seguido de cerca por Lando Norris y Oscar Piastri en segundo y tercer lugar, respectivamente, mientras que la penalización de Hamilton permite que George Russell ascienda hasta completar el top cinco.

