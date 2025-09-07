Las palabras de Mercedes que PREOCUPAN el futuro de Antonelli

El fin de semana de Kimi Antonelli en Monza demuestra lo volátil que puede ser la transición de las categorías juveniles a la Fórmula 1 y Toto Wolff ha tenido que hablar al respecto.

El joven italiano se enfrentó de inmediato a grandes desafíos durante las sesiones de entrenamiento y la clasificación, lo que ha generado también cierta preocupación en el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff. A pesar de los tropiezos, el austríaco sigue confiando en su piloto de 18 años.

Durante los entrenamientos libres, Antonelli cometió un error costoso en las famosas curvas de Lesmo, lo que lo hizo salir de pista y rodar por la grava. Este incidente le restó valiosos minutos de auto y le limitó en su participación en la segunda sesión de práctica.

El debutante fue consciente de la magnitud de sus errores y comentó: "Perdí dos décimas en mi vuelta de clasificación", mostrando su frustración por la oportunidad perdida de mejorar.

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

Más desafíos de lo esperado

Mercedes sabía desde el principio que apostar por un piloto inexperto conlleva riesgos, admite Wolff. "Decidimos poner a Kimi en un monoplaza de Fórmula 1 con gran entusiasmo, sabiendo que el camino estaría lleno de baches", explica. "Sinceramente, hemos tenido más momentos complicados de lo que imaginábamos, pero estamos decididos a seguir adelante."

El jefe del equipo destaca la sólida trayectoria del joven: "Kimi llegó al automovilismo de forma meteórica; su experiencia en karting y sus resultados en las categorías juveniles son realmente impresionantes." Sin embargo, Wolff advierte que el rendimiento de la actual máquina complica la curva de aprendizaje de Antonelli. "Probablemente no hayamos ajustado correctamente sus expectativas. Empezó la temporada con fuerza, pero la inconsistencia del auto le ha generado dudas en pista."

A pesar de los contratiempos, Wolff prefiere no adelantarse en sus conclusiones. "Debemos brindarle el espacio necesario para crecer y equivocarse", señala. Para él, la paciencia es esencial para que el talento de Antonelli afloré por completo.

Ahora, el público observa con expectación si el joven italiano logrará cumplir con las expectativas y recuperarse tras un comienzo complicado o si la presión será demasiada. Wolff se mantiene optimista y confía en que pronto encontrará su ritmo: "Sabemos que tiene la velocidad; ahora se trata de transformarla, paso a paso, en un rendimiento constante."

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!