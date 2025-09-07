¡Hamilton MINIMIZA a Verstappen en Monza!

Lewis Hamilton quedó impresionado con la vuelta que permitió a Max Verstappen conquistar la pole position en el Gran Premio de Monza, aunque asegura que no es motivo de sorpresa, ya que el piloto neerlandés cuenta desde hace tiempo con un auto ganador.

Max Verstappen se llevó todas las miradas el pasado sábado durante la clasificación en Monza. El cuatro veces campeón mundial registró en Q3 una vuelta de 1:18.792, posicionándose en lo más alto de la tabla de tiempos.

Con ello, empezará la carrera dominical desde la pole position en el asfalto italiano, seguido de Lando Norris, Oscar Piastri y Charles Leclerc; mientras que su compañero Yuki Tsunoda se ubicó décimo en la escala.

Hamilton no se sorprende por la pole de Verstappen en Monza

"No me sorprende en absoluto", comentó Hamilton a los medios cuando le preguntaron acerca de la actuación de Verstappen. "Lleva ya bastante tiempo con un auto capaz de ganar campeonatos y es bien sabido lo rápido que puede ser en una única vuelta. Su coche destaca en curvas rápidas y en la segunda sector, además de ser muy eficiente en las rectas. Ha hecho un trabajo fenomenal".

Son palabras contundentes del siete veces campeón mundial, a pesar de que el Red Bull de este año aún está lejos de ser un auto que garantice un campeonato.

Ante la presencia del público ferrarisita, Hamilton logró un tiempo de 1:19.765, terminando en quinto lugar durante la clasificación. S

in embargo, deberá cumplir una penalización de cinco posiciones impuesta en Zandvoort la semana pasada, lo que hará que comience la carrera en la décima posición.

