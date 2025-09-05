El SACRIFICIO que Lewis Hamilton está dispuesto a hacer por Charles Leclerc

Lewis Hamilton ha revelado el enorme sacrificio que estaría dispuesto a hacer por Charles Leclerc y Ferrari.

Hablando en conferencia de prensa sobre lo que espera para el resto del fin de semana del Gran Premio de Italia, el siete veces campeón del mundo declaró esto: "Sé que Ferrari lo hacía hace muchos años.

"Recuerdo que, al menos cuando empecé, vi que Kimi [Raikkonen] y Felipe [Massa] lo hacían a menudo. Puede ser beneficioso, pero antes sentía que había más riesgo y que a menudo había que sacrificar a una persona.

"Así que no sé si lo harán este fin de semana. No se ha hablado del tema. Pero si eso significara llevar a Charles allí, entonces estaría feliz de desempeñar ese papel", aseguró.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

