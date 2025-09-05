Lewis Hamilton reconoce lo que ENVIDIA de Carlos Sainz

Lewis Hamilton reconoció nuevamente lo que envidia de Carlos Sainz al momento de correr con Ferrari en Monza.

Hablando con GPBlog tras la FP2 del Gran Premio de Italia, el siete veces campeón del mundo declaró esto: “La verdad es que no me he parado a pensar en subir al podio, porque ya he subido al podio muchas veces, así que sé lo que es estar ahí arriba.

“He visto cómo les ha ido a otros pilotos de Ferrari, y cualquier cosa que intente imaginar estará muy lejos de lo que esa sensación podría ser. Pero siempre, venir aquí, sea cual sea el equipo para el que corras, es una experiencia increíble”.

“Estar en este parque, en este circuito histórico, y luego ver a todos los Tifosi en la recta de boxes. Pero también cuando haces la vuelta de desfile, los aficionados están muy cerca, así que se siente como si estuvieran contigo en el coche.

“Recibir un penalti y obtener puntos de penalti es algo bastante duro. Estoy muy motivado para compensar esas posiciones”, señaló.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

