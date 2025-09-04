Hamilton será JUZGADO en el GP de Italia ante rumores de su salida de Ferrari

La atención este fin de semana se centra en Lewis Hamilton, que debutará con Ferrari en el Gran Premio de Italia en Monza.

La etapa de Hamilton en Ferrari ha sido difícil hasta el momento. Su regreso tras el receso de verano en Zandvoort resultó tan complicado como la primera mitad de la temporada.

El campeón pinchó contra las barreras en la curva 3 y se vio obligado a abandonar la carrera, mientras que Kimi Antonelli colisionó con Charles Leclerc, lo que provocó un doble abandono para Ferrari.

Además, Hamilton afronta en Monza una penalización de cinco posiciones en la parrilla, consecuencia de no haber reducido la velocidad ante el doble amarillo previo al inicio del Gran Premio de los Países Bajos.

La presión sobre Ferrari en su circuito nacional siempre es mayor y todas las miradas estarán puestas en el rendimiento del británico en Monza.

