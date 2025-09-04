Hamilton será JUZGADO en el GP de Italia ante rumores de su salida de Ferrari
La atención este fin de semana se centra en Lewis Hamilton, que debutará con Ferrari en el Gran Premio de Italia en Monza.
La etapa de Hamilton en Ferrari ha sido difícil hasta el momento. Su regreso tras el receso de verano en Zandvoort resultó tan complicado como la primera mitad de la temporada.
El campeón pinchó contra las barreras en la curva 3 y se vio obligado a abandonar la carrera, mientras que Kimi Antonelli colisionó con Charles Leclerc, lo que provocó un doble abandono para Ferrari.
Además, Hamilton afronta en Monza una penalización de cinco posiciones en la parrilla, consecuencia de no haber reducido la velocidad ante el doble amarillo previo al inicio del Gran Premio de los Países Bajos.
La presión sobre Ferrari en su circuito nacional siempre es mayor y todas las miradas estarán puestas en el rendimiento del británico en Monza.
¿Como marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2025?
- 1. Óscar Piastri 309 puntos
- 2. Lando Norris 275 puntos
- 3. Max Verstappen 205 puntos
- 4. George Russell 184 puntos
- 5. Charles Leclerc 151 puntos
- 6. Lewis Hamilton 109 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 puntos
- 8. Alexander Albon 64 puntos
- 9. Nico Hülkenberg 37 puntos
- 10. Isack Hadjar 37 puntos
- 11. Lance Stroll 32 puntos
- 12. Fernando Alonso 30 puntos
- 13. Esteban Ocon 28 puntos
- 14. Pierre Gasly 20 puntos
- 15. Liam Lawson 20 puntos
- 16. Oliver Bearman 16 puntos
- 17. Carlos Sainz 16 puntos
- 18. Gabriel Bortoleto 14 puntos
- 19. Yuki Tsunoda 12 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
