¡Pero aún no empieza! La gran DECEPCIÓN de Hamilton en el GP de Italia

Lewis Hamilton recibió una sanción que lo relegará cinco puestos en la parrilla durante el fin de semana en Italia y ha defendido lo sucedido.

El siete veces campeón del mundo vio cómo se le impuso esta pena por un incidente ocurrido antes de la carrera en Zandvoort, y en la rueda de prensa en Monza defendió su posición.

El fin de semana en Zandvoort fue de esos que el Británico quisiera olvidar. Empezó con dos derrapes, aunque logró recomponerse en la clasificación. Sin embargo, durante la carrera perdió el control de su SF-25 y se retiró.

Además, la FIA le sancionó con cinco puestos de penalización por haber conducido de manera demasiado agresiva durante la vuelta de calentamiento hacia los pits.

Relacionado: La HUMILLACIÓN de Checo Pérez a Lewis Hamilton: "Dominó a un OCHO veces campeón"

La sanción no es la mejor forma de empezar un GP en casa

Hamilton se enfrenta a su primer Gran Premio en casa con Ferrari este fin de semana. "No es la manera ideal de iniciar mi primer GP en Monza como piloto de Ferrari, pero lucharé para recuperar posiciones", declaró el siete veces campeón.

La dirección de carrera en Zandvoort decidió evaluar el incidente tras la carrera, lo que hace que la sanción se aplique únicamente en este fin de semana. "Es frustrante recibir una penalización en Monza por algo sucedido antes del GP en Zandvoort", añadió.

Sobre lo ocurrido, el piloto británico explicó que, efectivamente, redujo la velocidad, aunque la FIA consideró que no fue suficiente.

Según él, la medida es excesivamente severa: "Frené durante esa vuelta de reconocimiento en Zandvoort, pero aparentemente no lo hice lo suficiente. La penalización resulta bastante dura."

Lewis Hamilton faces a five-place grid drop in Monza, after failing to slow under double yellow flags, and to greatly reduce speed at the pit entry, prior to the Dutch Grand Prix#F1 #DutchGP pic.twitter.com/bJuSn8k5XK — Formula 1 (@F1) September 2, 2025

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!