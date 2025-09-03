¿Será lo mejor? F1 planea un cambio RADICAL dentro del deporte

El CEO de Fórmula 1, Stefano Domenicali, sostiene que el fin de semana de F1, tal como lo conocemos hoy, necesita una renovación radical.

Según el italiano, las sesiones de práctica han quedado anticuadas y las Grandes Premios deberían ser más breves.

El aficionado tradicional de la F1 se ha acostumbrado a una estructura bien definida: el viernes se disputan las dos primeras prácticas, el sábado se realiza una última sesión de entrenamiento seguida de la clasificación, y el domingo se celebra la carrera principal.

Sin embargo, la introducción del formato sprint ha alterado este esquema, y Domenicali apunta que son, en su mayoría, los seguidores veteranos quienes se muestran reacios al cambio.

Domenicali apuesta por nuevos seguidores en lugar de los fanáticos acérrimos

En una entrevista con Motorsport.com, Domenicali explica que el formato debe modernizarse. Según él, los fines de semana sprint pueden servir de ejemplo.

"Debo decir que casi todos quieren las carreras sprint, salvo algunos fanáticos de toda la vida. Los promotores impulsan este formato y ahora hasta los pilotos se muestran interesados. Soy algo provocador, pero las prácticas libres atraen principalmente a especialistas, mientras que quienes buscan más emoción prefieren un fin de semana sprint", afirmó el CEO de Formula One Management.

Incluso Verstappen se convence

Lo que antes generaba resistencia entre los pilotos frente a las carreras sprint ha dado un giro total. "Inicialmente, dieciocho pilotos estaban en contra de las carreras sprint y solo dos a favor; hoy, la situación es opuesta. Durante una cena en Austria, donde debatimos el concepto, todos se mostraron a favor. Incluso Max Verstappen, con quien hablé personalmente, empieza a ver la lógica del cambio, lo que demuestra una evolución en la mentalidad de todos", explicó Domenicali.

Domenicali concluye que esta evolución implica la desaparición de las sesiones de práctica, apostando por el nuevo grupo de seguidores que se ha unido en los últimos años. "Seamos directos: la gente ya está harta de ver prácticas interminables. Es un hecho innegable, pues en muchos de nuestros canales los resúmenes tienen un gran éxito. Para quienes crecimos con el formato actual todo era perfecto, pero hay un amplio público que solo quiere ver los momentos clave."

