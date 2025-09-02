Ferrari se queda SIN ELECCIÓN sobre el futuro de Hamilton

Ferrari se ha visto obligada a respaldar al ícono de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, sin importar su rendimiento, según informa la prensa italiana.

A comienzos de 2025, el siete veces campeón cambió de aires y se trasladó a Maranello tras 12 temporadas en Mercedes, con el ambicioso objetivo de alcanzar un octavo título mundial. Con esta contratación, las expectativas eran altísimas para ambas partes. No obstante, después de 15 carreras con el escudería roja, Hamilton se sitúa en la sexta posición del campeonato, por detrás de su compañero de equipo, Charles Leclerc.

El reciente Gran Premio de Países Bajos marcó un momento difícil para la escudería y para el británico, ya que Lewis tuvo que abandonar la carrera después de perder el control del monoplaza.

La prensa italiana subraya que, pese a estos episodios, el magnetismo y el enorme atractivo comercial de Hamilton resultan tan determinantes que Ferrari no tiene otra opción que apoyarlo.

Un artículo reciente de La Gazzetta dello Sport recoge este sentir: “Ferrari lo apoyará. Será como un faro en medio de la tormenta. No queda otra opción, ya que [John] Elkann decidió fichar al piloto más exitoso de la historia y realizó una inversión con enormes implicaciones comerciales para el Cavallino Rampante. De este modo, el éxito o el fracaso de Hamilton determinará el futuro de este ambicioso proyecto.”

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

Ferrari desamparada en la difícil senda de Hamilton

Aunque la temporada de debut de Hamilton en Ferrari no ha sido tan mala si la comparamos con sus últimos años con los Silver Arrows, los inicios son siempre complicados. Con Mercedes, en su última campaña acumuló 150 puntos en 14 carreras, mientras que en 2025 ha conseguido 109. No es el comienzo ideal, pero quizá la situación no sea tan catastrófica como se pinta.

Las elevadas expectativas que se generaron al fichar al piloto se basaron en su imagen y en las oportunidades comerciales que aportaba a la escudería. Esto obliga a Ferrari a respaldarlo con firmeza mientras se adentra en una difícil lucha por recuperar la gloria en 2026. La entrada en vigor de nuevas regulaciones la próxima temporada podría favorecerle, pero la opinión en Italia es que el destino del campeón estará en sus propias manos.

El análisis concluye señalando: “Corresponderá a Lewis demostrar que aún posee la velocidad e intensidad necesarias para pelear por un campeonato completo y alcanzar su octavo título, siempre que Ferrari logre finalmente construir un coche ganador, diseñado por el director técnico Loic Serra a la medida de las exigencias del campeón. Aún hay margen para que Hamilton frene su descenso y para que el Cavallino Rampante recupere el Campeonato de Pilotos en Maranello, casi dos décadas después del triunfo de Kimi Raikkonen. El camino hacia la gloria se presenta tan empinado como el monte Everest.”

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!