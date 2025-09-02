Antonelli justifica el movimiento que ARRUINÓ a Ferrari

Andrea Kimi Antonelli vivió un Gran Premio lleno de emociones, ya que un arriesgado adelantamiento no salió como esperaba y le complicó la carrera.

El joven italiano analizó el incidente con detenimiento tras la prueba y terminó en un decepcionante decimosexto puesto.

Antonelli explicó a GPFans que eligió ese momento de manera consciente, a pesar de que el resultado no fuera el deseado.

“Sabía que era probablemente mi mejor oportunidad para intentar la maniobra, puesto que estaba muy justo detrás de él. Sus neumáticos estaban más fríos, y sí, simplemente lo intenté. Pero se pasó un poco de la raya.”

El riesgo no fue recompensado

El piloto detalló las razones para arriesgarse tanto. “Decidí arriesgarme porque es realmente complicado adelantar en estas condiciones. Cuanto más tiempo pasas en la zona con la pista sucia, peor se deterioran tanto los neumáticos como tu ritmo. Así que lo intenté, pero fue un poco excesivo.”

Después del choque, Antonelli mostró una actitud deportiva hacia su rival. “Por supuesto que siento lo sucedido por él. La próxima vez tendré que ser más prudente y pensar mejor antes de intentar esa maniobra, a menos que esté completamente seguro de que funcionará.” Tras la carrera, se acercó al equipo de Ferrari para disculparse.

El italiano también enfrentó otro problema durante la carrera. “La parte derecha de mi coche quedó bastante dañada. Perdí un trozo del alerón sobre la rueda. De hecho, esa zona estuvo pegada al bordillo durante casi toda la vuelta, lo que me provocó muchas vibraciones. Además, mi dirección dejó de estar totalmente alineada, por lo que los daños fueron considerables. Intentamos mantener el ritmo lo mejor posible.”

Finalmente, reconoció que además del incidente hubo lecciones importantes que aprender. “También debo asegurarme de no repetir la infracción de velocidad, ya que recibí una penalización por ello.”

