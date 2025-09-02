Han asegurado que Red Bull Racing bloqueó a Sergio Pérez de la posibilidad de ser campeón del mundo.

Antonio Pérez, padre del corredor de Cadillac, dijo lo siguiente sobre su hijo en un evento público: "Checo estuvo cuatro años en RB. ¿Cuántos años fue campeón RB? Los cuatro. Esperemos que continúen los próximos cuatro [siendo campeones] sin ‘Checo'.

"Él hizo campeón del mundo a Verstappen. Si a ‘Checo’ Pérez le hubieran dado el Fórmula 1 que le dieron el primer año, el último año, ‘Checo’ también sería campeón del mundo de F1.

"A ‘Checo’ Pérez, Red Bull el primer año lo necesitaba para ser campeón del mundo. Le dieron un gran carro y tuvo a un ocho veces campeón del mundo atrás de él, a Lewis Hamilton,", señaló a VictoryMediaMX.

Relacionado: La HUMILLACIÓN de Checo Pérez a Lewis Hamilton: "Dominó a un OCHO veces campeón"

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!