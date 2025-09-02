CONFIRMAN el fracaso de Kimi Antonelli en la F1: "Es demasiado para él"

Jacques Villeneuve ha criticado duramente el rendimiento de Kimi Antonelli tras el Gran Premio de Holanda. El campeón del mundo de 1997 no dudó en señalar los errores cometidos por el joven piloto de Mercedes en Zandvoort, cuestionando abiertamente si tiene lo necesario para competir a este nivel.

Villeneuve no estaba para halagos y comentó: “Es una maniobra que verías en la Fórmula 4 o 3 de un piloto inexperto”, tal y como destacó PlanetF1.

El canadiense sugirió que la Fórmula 1 podría resultar excesivamente exigente para el joven deportista. Villeneuve puntualizó que el error de Antonelli no se debió a la velocidad, sino a una clara mala interpretación de la situación.

Según él, el adelantamiento del novato estuvo completamente mal calculado, algo inaceptable en la élite del automovilismo. “En la F1 se cometen errores porque se empuja al límite, pero esta vez fue simplemente una mala decisión. No debió intentarlo, quizá la F1 es demasiado para él”, afirmó.

Naomi Schiff, compañera de Villeneuve en Sky F1, intentó en parte defender al joven italiano recordando los errores que cometió Max Verstappen en sus inicios. Sin embargo, Villeneuve no se dejó convencer: “Max entró a la F1 siendo muy joven, al igual que Lewis; eso ya lo sabemos. No es excusa.

"Verstappen se pasó, pero no estaba tan fuera de ritmo: seguía el tempo, a pesar de estar dos coches atrás antes de la curva. ¿En qué mundo pensaba que eso funcionaría? Fue una mala, muy mala jugada, y ya debería saber mejor en la F1", aseguró.

¿Por qué Kimi Antonelli es llamando el 'Nuevo Max Verstappen'?

Kimi Antonelli, nacido en 2006, proviene de un pedigrí de carreras. Su padre, Marco, era piloto y propietario de AKM Motorsport, un equipo que compite en el Campeonato italiano de F4.

La carrera de Antonelli comenzó a la edad de siete años en los karts, donde rápidamente mostró un talento excepcional y ganó la Gran Final Internacional EasyKart dos años después.

Tras esta promesa inicial, Antonelli perfeccionó sus habilidades en la serie WSK y, en 2018, ganó la final de la WSK Champions Cup 60 Mini y también obtuvo la victoria en la final internacional de la Copa ROK.

Al año siguiente, Antonelli dominó la WSK Super Master Series y la Euro Series, incluso terminando quinto en su primera aparición en el Campeonato Mundial de la FIA. Estos logros llamaron la atención del jefe de Mercedes, Toto Wolff, quien lo inscribió en la Mercedes Junior Academy.

Antonelli luego hizo la transición a los monoplazas en 2021 y se sumergió en los campeonatos de F4 de Italia y de los Emiratos Árabes Unidos. Si bien su campaña italiana le valió podios, fue en los Emiratos Árabes Unidos donde realmente brilló, consiguiendo dos victorias y terminando tercero en la general.

Al año siguiente, Antonelli regresó a la escena de la F4 italiana, esta vez como una fuerza dominante. Barrió el campeonato y ganó el título con la asombrosa cifra de 13 victorias y poles en todas las carreras, excepto en un puñado. También replicó este éxito en la serie ADAC F4, ganando el título con nueve victorias en carreras y 12 podios.

Todos estos éxitos lo han catapultado a tener un lugar dentro de la parrilla de la Fórmula 1 junto a Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, entre otros. Por ejemplo, Lewis ha sido uno de los que lo ha arropado y el español bicampeón del mundo también se ha pronunciado sobre su presencia.

