Mercedes tiene clara la MEJORA que busca de Antonelli para mantenerlo

Andrea Kimi Antonelli vuelve a ser blanco de críticas tras el Gran Premio de Países Bajos por un incidente con Charles Leclerc.

El joven piloto de Mercedes, en su intento de adelantar al corredor de Ferrari, provocó un choque que puso fin a la carrera de Leclerc.

Según Toto Wolff, jefe del equipo de Mercedes, se trata de un error del que Kimi tiene mucho que aprender.

Los altibajos de Antonelli se han intensificado esta temporada. Desde el inicio del campeonato europeo, el italiano no ha logrado resultados a la altura de las expectativas. Tras la pausa de verano, en Zandvoort volvió a decepcionar: aunque su carrera en la pista no fue equivocada en sí, una maniobra imprudente eliminó a Leclerc al impactar contra su rival monegasco. La sanción de diez segundos, y posteriormente otros cinco por exceder el límite en boxes, lo dejó clasificado en decimosexto puesto y sin puntos.

Wolff responde sobre Antonelli

Wolff dejó claras sus palabras tras la carrera en Zandvoort. “Quiero que Kimi siga arriesgándose en los adelantamientos agresivos, aunque a veces eso conlleve errores. Cuando bajas el visor, tienes a un verdadero peligro, y eso es lo que necesitamos”, declaró el austriaco, según Motorsport.com.

“Durante la carrera me pregunté qué pasaría si Kimi adelantara a un Ferrari. Los italianos habrían celebrado a un piloto que se exija al máximo pese a los riesgos. Lamento lo sucedido, tanto para Charles como para Ferrari.”

Tras la carrera, Antonelli demostró que, a pesar de su juventud, cuenta con madurez. El piloto visitó el motorhome de Ferrari para disculparse de forma directa ante sus compatriotas, un gesto que incluso recibió el reconocimiento de Fred Vasseur en Canal Plus: “Es una muestra de clase, algo que no muchos habrían hecho”. Ahora, Antonelli debe recargar energías, ya que el próximo fin de semana le espera la prueba en casa, el Gran Premio de Italia en Monza.

