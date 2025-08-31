Hamilton y Verstappen, en RIESGO de sanción en el GP de Holanda

F1 campeones Lewis Hamilton y Max Verstappen son solo dos de los varios pilotos que podrían enfrentar sanciones en el Gran Premio de Holanda este fin de semana, según informó la FIA.

Cada piloto dispone de un número limitado de cambios en los componentes de la unidad de potencia durante la temporada, y este límite varía según la pieza. Por ejemplo, el Control Electronics (CE) se puede cambiar únicamente dos veces, mientras que los motores permiten tres modificaciones, aumentando a cuatro en total para la temporada 2025.

Antes de la carrera en Zandvoort, la FIA publicó un informe actualizado de sus delegados técnicos, en el que se mostró cuántos componentes había utilizado cada piloto a lo largo del campeonato. Seis pilotos ya tienen al menos un componente señalado en rojo, lo que significa que han superado el límite permitido. Así, el próximo cambio en alguno de esos elementos se traducirá en una nueva penalización.

Hamilton se encuentra dentro de este grupo. Si el siete veces campeón decide cambiar alguno de estos componentes – la Unidad de Combustión Interna, el Turboalimentador, el Motor Generador de Calor, el Motor Generador de Cinética, el Almacén de Energía o los Control Electronics – se le aplicará una sanción por cada modificación adicional.

Con solo diez carreras restantes en la temporada, cada piloto está al límite respecto a las sanciones por componentes. Los 20 pilotos ya han agotado las dos piezas de CE permitidas, lo que hace que cualquier cambio extra pueda acarrear penalizaciones acumulativas.

Esto significa que todos los competidores que saldrán en la parrilla de Zandvoort se encuentran al borde de recibir una sanción.

F1 engines are made up of several parts

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

¿Cómo se aplican las sanciones a los motores en la F1?

Si un piloto utiliza más componentes de los asignados, se le impondrá una penalización en la siguiente carrera en la que se registre el uso extra. La primera vez que se exceda el límite, se aplicará una sanción de 10 posiciones en la parrilla; si esto ocurre nuevamente, la penalización será de 5 posiciones por cada exceso adicional.

Las sanciones por cada componente se acumulan, lo que puede llevar a que algunos pilotos acumulen hasta 60 posiciones de penalización si realizan varios cambios simultáneamente. Normalmente, estos cambios se producen en circuitos donde es más sencillo adelantar, como en Spa, o cuando el piloto parte desde el final de la parrilla, lo que atenúa el impacto de la sanción.

Además de Hamilton, pilotos como Yuki Tsunoda, Kimi Antonelli, Franco Colapinto, Liam Lawson y Fernando Alonso también están en riesgo de sumar nuevas sanciones si realizan algún cambio de componente durante el Gran Premio de Holanda 2025.

De hecho, cualquier otro piloto en la parrilla –incluido Max Verstappen– podría enfrentar una penalización de 10 posiciones o más si se ven obligados a cambiar algún elemento de la unidad de potencia por primera vez esta temporada.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado