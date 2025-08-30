Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac.

De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac. Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.

"Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial. Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull.

"PlanetF1.com entiende que, si bien el informe es en gran parte preciso, la afirmación de que "mantendrá" a los patrocinadores principales, incluidos Telcel, Kit Kat, Maja y Patrón, se ha hecho de manera prematura, y las conversaciones con los patrocinadores aún no han comenzado.

"Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. El piloto de 34 años todavía aspira a conseguir una plaza en la categoría reina. Ya se han cubierto todas las plazas para 2025, pero en 2026 hay muchas posibilidades, incluido el flamante equipo; Cadillac F1.

