Lewis Hamilton lanza ADVERTENCIA para Charles Leclerc

Lewis Hamilton ha lanzado una advertencia para Charles Leclerc que ha despertado las tensiones dentro de Ferrari.

El corredor siete veces campeón del mundo habló con los medios de comunicación tras la clasificación y dijo lo siguiente: "Tras reflexionar, definitivamente mejoré mi planteamiento del fin de semana.

"Cambié algunas cosas en la preparación, lo que me permitió estar mucho más relajado. Como equipo, no cambiamos nada, pero mi equipo de boxes y yo hicimos algunos cambios para, al menos, acercarnos al otro piloto de Ferrari.

"Como equipo, hicimos un gran trabajo. En la FP1 estábamos a 1 segundo y 6 décimas. En un momento dado, la diferencia era increíble: nos acercamos un poco, pero sigue siendo mucho mayor de lo que esperábamos.

"Para mañana espero que las condiciones meteorológicas sean variadas, y luego espero que Charles y yo trabajemos en equipo para mantenernos en cabeza y sumar tantos puntos como sea posible", aseguró.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

